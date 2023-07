Как незрящият Виктор Асенов пробяга планинския маратон Витоша 100, какво е да катериш върхове и да усещаш планината със сърцето си – в студиото на bTV Radio гостува Виктор, заедно с неговото куче водач – лабрадорът Тади. Той разказа за трудностите по време на маратона, как е изкачил 5000 метра в Непал, за върховете, за които мечтае, какви усещания му носи планината и за надеждите си да си намери работа.

Цялото интервю с Виктор Асенов можете да чуете на звуковия файл.