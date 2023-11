„’Гласът на България’ е страхотен формат, който беше огромна начална крачка за мен. Там срещнах мрежа от други артисти, мрежа от хора, които ми подаваха нещо.” Това заяви NICKA в ефира на bTV Radio. Тя участва преди 4 години в телевизионния формат, излъчван всяка неделя вечер по BTV. Младата певица разкри подробности за новата си песен „Дишай". По думите на NICKA парчето е „част от голям цикъл от песни, които написах предимно лятото и началото на есента. Събраха се доста парчета и ми се ще да ги събера в някакъв формат и да го споделя така. Те са продукт на едно творческо време, на една концепция".

„Провокацията по-скоро е постоянната работа и търсенето на парчета от музикални фрази. Имам история с един мой съсед, който наблюдавам през прозореца. През моите очи цялата му житейска ситуативност е мнгоо филмова. Оттам дойде ‘Дишай’, защото си представях какво ли е да се прибираш вкъщи след тежък траур и целият ти живот да е замрял и бездушен, а всъщност животът да си тече и да продължава и всичко около теб да е динамично и активно. Точно това ме привлече – усойното чувство на това да си вкъщи и, в контраст, свободата на това да се изразиш чрез тялото си”, сподели NICKA. „Представях си как човекът, седящ в стаята, започва да танцува под мое ръководство. Още в началото знаех, че искам да е изцяло танцов клип с един протагонист, който всъщност е танцьорът, но искаха лицето ми да се вижда. И аз тогава си казах, че оттам ще намеря смисъл”, добави тя.„Аз съм фен на събирането на двата полюса, защото намирам песните, които съчетават две крайни идеи в баланс за много успешни”, посочи още младата поп-звезда.

„Искам текстът да носи тъга и меланхолия, но искам ритъмът да те кара да се движиш”, подчерта NICKA. „Аз се намирам за добър текстописец и мисля, че имам добър музикален усет, не прост защото пиша добри текстове или добра музика, а защото се отнасям с внимание към хората. Няма как да си артист, ако нямаш тази невротичност и сензитивност у себе си да емпатизираш всяко малко, ненужно нещо. Много е натоварващо и обременяващо и същевременно може би е най-голямото богатство.”

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с NICKA, разположено в звуковия файл:

"Дишай" е шестият самостоятелен сингъл на Надежда Александрова-NICKA, в който за пръв път вплита и afro-pop елементи. Музиката и текстът отново са дело на самата NICKA в изпитана колаборация по аранжимента с Денис Попстоев. Видеото към "Дишай" е докосващ сетивата танцов разказ, в който ни потапя един от най-добрите модерни танцьори в България - Иво Иванов, част от танцова формация "Skywalkers".