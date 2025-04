След сингъла „Фетиш“, NICKA продължава да разгръща визуално дебютния си албум „Най-лошият човек на света“ с ново видео – този път към песента „Луда“. В ролята на вътрешния свят на NICKA влиза обичаният от поколения актьор Иван Бърнев. Присъствието му добавя неочаквана доза театралност и хумор, а танците му във видеото са абсолютен шедьовър. „За първи път попадам в такъв проект, но съм повече от щастлив, че имах възможността да бъда част от това видео и да бъда NICKA.“ – казва самият Иван Бърнев за необичайната си роля.

Снимка: Рафи Бохосян

Видеото е режисирано от Рафи Бохосян, който е и продуцент на NICKA, a цялостната продукция е дело на Yan Brothers Studio. „Снимките бяха доста интензивни, но си струваше всяка секунда, защото да снимаш Иван Бърнев как прави плонж и танцува с усмирителна риза, не се случва всеки ден.“ – споделя режисьорът Рафи Бохосян.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с NICKA, разположено в звуковия файл:

Песента отново е по музика и текст на NICKA, а аранжиментът е дело на популярния музикален продуцент и изпълнител Искрен Тончев – Iskrata.