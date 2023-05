С „На мен ли говориш“ NICKA, която участва в 6-ия сезон на "Гласът на България" по bTV, ни представя една много по-различна и интимна песен, която се заиграва емоционално със слушателя и както във всеки свой проект до момента, тя изненадва със звучене и музикалност извън всичко познато и слушано. Впечатляваща танцова хореография, провокиращ сексапил и визуална естетика в симбиоза с изключителната кинематография допълват музиката и превръщат видеото в неизменна част от песента.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Надежда Александрова- NICKA, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Характерна черта на NICKA е, че не обича да влиза в дълги словесни обяснения, разказващи и обясняващи посланията в песента, а предпочита музиката сама да говори за себе си.

NICKA споделя: „Както всички песни досега, „На мен ли говориш“ също се роди пред пианото, което всъщност звучи и през цялата песен. Иска ми се тази тенденция с пианото да продължи в музиката ми занапред. Когато си пусна дадена песен, обичам при всяко повторно слушане да мога да се захвана за нещо ново, някой звук, който не съм чула предишния път и със сигурност, влечението ми към класическата музика и електронните жанрове, оказват влияние на това.“

Снимка: Yan Brothers Studio Ltd

Музиката и текстът са дело на NICKA, а аранжиментът отново е резултат от съвместната ѝ работа с Денис Попстоев. Режисьор и продуцент на видеото е Рафи Бохосян с оператор Иван Даскалов, а хореографията и движенията на NICKA във видеото са дело на Елена Коларова.

Това е пета самостоятелна песен на NICKA, а преди по-малко от месец излезе колаборацията ѝ с V:RGO и песента MASHALLAH, която моментално стана една от най-излъчваните и слушани песни в България.