На 9 октомври 2024 г. NICKA представи видеоклипа на „Фетиш“- първият сингъл от дебютния ѝ албум „Най-лошият човек на света“. Песента е създадена в колаборация с музикалния продуцент Денис Попстоев, който стои зад цялостната продукция на дебютния албум на NICKA. С електро-поп звучене и модерен подход, „Фетиш“ е една от ключовите песни в албума и първият сингъл, който излиза с видеоклип. Видеото към “Фетиш” е режисирано от Жоро Пеев в сътрудничество с продукционния екип Sturshel.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с NICKA, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

С нестандартна визия, впечатляваща кинематография и многопластови послания, клипът пресъздава визуалния свят на песента и допълва нейното звучене по неповторим начин.

NICKA е част от лейбъла Yan Brothers Studio, създаден от Рафи Бохосян, който стои зад нейния творчески път от самото начало. Албумът “Най-лошият човек на света” е достъпен за слушане във всички музикални платформи и може да бъде поръчан на физически носител онлайн от тук: https://bit.ly/3zGrrdg.

Феновете ще могат да чуят “Фетиш” и останалите песни от албума на живо на 24 октомври 2024 г., когато NICKA ще изнесе клубен концерт в столичния Бар Петък. С нея на сцената ще бъдат Денис Попстоев (синтезатори, програминг) и Пламен Денчев (клавишни).

Билети са налични в мрежата на bilet.bg и ще се предлагат на място в деня на събитието.