Фалшиви новини, пропаганда, кликбейт, свръхинформация, социални балони и ехостаи. Език на омразата, кражби на самоличност, тролове и онлайн тормоз.

Това са само част от проблемите, с които младежите се учат да се справят в по-голямата част от живота си, която прекарват онлайн. Това са и темите, които попаднаха в образователната кампания „(Не) вярвай на очите си!“, в която се включиха обучители, експерти и младежи. Изводите и резултатите бяха оповестени от организаторите от сдружение ПроБудник, чийто е Ния Петрова.

Въпреки че е инициатор и двигател на проекта, тя стана известна за широката публика като победител в музикалното шоу “Гласът на България” по bTV през 2018.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ния Петрова, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

С проекта „(Не) вярвай на очите си!“ сдружение ПроБудник отново насочва обществения интерес към ежедневните опасности в интернет чрез поредица от обучения, видеа, работилници, дискусии, информационна кампания в социалните мрежи, образователни материали и концерти. В открита дискусия по темите взеха участие много известни личности, артисти и експерти, които препоръчаха практики за ефективно справяне с проблемите.