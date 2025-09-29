В седмицата, в която bTV Radio отбелязва 14 години от създаването си, подаряваме на слушателите ни 6 интервюта с шестима пълни отличници от випуск 2025. Днес в предаването „За града“ гостува Ния Рашева от 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София, която е пълен отличник, и има шестици и на задължителните държавни зрелостни изпити по български език и литература и по математика.

„Това да си отличник, да си интелигентен човек като цяло, никога няма да бъде демоде. Наистина зависи от хората, с които се обгради човек, но ако си обграден с хора с висока обща култура, интелектуалци като цяло, ти се чувстваш оценен от това. Това не са хора, на които като им кажеш – изкарах 6, ще ти се подиграят, ще те нарекат зубър. Това са хора, които ще те потупат по гърба, ще те поздравят за успехите. Аз съм обградена от такива хора и съм много благодарна, че ме бутат напред.“, разказа Ния Рашева.

„За да се стане пълен отличник, наистина трябват системни усилия. Не е до момента, в който имаш едно контролно и сядаш точно преди него да научиш, то е един процес, който е през цялата учебна година и не само в 12 клас, трябват много системни усилия.“, казва още Ния.

„По-голямата част от випуска ме познаваше като „Ния математиката“. Всички ме знаеха като цяло и се чувствах като доста подкрепена от тях. Никой не ми го е казвал като вид подигравка, всички ми се радваха, защото знаеха, че винаги бих се обърнала към тях да им помогна, ако те имат нужда от помощ. Аз бях във Френската гимназия, където обстановката беше много приемствена, всеки си имаше своите добри страни и никой не се е притеснявал да попита някой друг за помощ, когато нещо не му се е получавало“, разказа Ния пред bTV Radio.

“За мен математиката е страст. Аз с нея се занимавам, откакто съм много малка, от ранните класове знам, че това е нещо, което ми е интересно и с което искам да се развивам. Това да уча по математика и да се занимавам извън училище сама, без учител дори, си беше едно удоволствие. Българският език, въпреки че не е от предметите, с които съм виждала реализация, вярвам, че е важно човек да е грамотен на собствения си език, че трябва да се четат книги, да се имат познания, да се пише грамотно. Заради тази моя ценностна система винаги съм полагала системни усилия в училище, като съм много благодарна на учителката ми в гимназията – г-жа Даракчиева, с която работихме и петте години.”, споделя още Ния.

След като завършва гимназия, Ния е приета да учи математика и информатика в Софийския университет. Много иска да бъде учител по математика и информатика, а още докато учи в гимназията, преподава на по-долния випуск

Целия разговор пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.