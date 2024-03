Световен феномен в приключенските риалити формати - "Островът на 100-те гривни", ще бъде с премиера в ефира на bTV. Сензацията сред развлекателните програми, която завладя милиони зрители по света миналата година, идва в България.

"Този формат надгражда "Сървайвър", заяви пред bTV Radio креативният продуцент Ники Николов.

Новото приключенско риалити - "Островът на 100-те гривни", е с невиждан досега регламент. 30 непознати участници, на място далеч от всичко обичайно, създават свои закони на общността и се борят за дял от голяма награда от 300 000 лева. Всеки от 30-те заселници на Острова ще получи на ръката си равен брой гривни, които ще отговарят на определена стойност пари. По време на приключението участниците ще печелят и ще губят гривни, минавайки през най-различни предизвикателства, в които ще трябва да залагат гривни. Освен това те ще могат и да получават гривни от други участници, които в даден момент решат, че нямат силата да продължат живота си на Острова. За да стане човек богат на “Островът на 100-те гривни” ще трябва да покаже смелост, адаптивност, устойчивост, стратегическо мислене и добри социални, житейски, логически и физически умения.

Снимките на първия български сезон на “Островът на 100-те гривни” ще се случат през лятото на тази година и ще продължат около 45 дни. "Участниците трябва да бъдат готови да останат далеч толкова време от своето семейство, близки и работа", коментира Николов.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с креативния продуцент Ники Николов, разположено в звуковия файл:

Подготовката на предаването е в ход, а кастингът за участие вече започна. Ключово условие е състезателите да бъдат над 18-годишна възраст. Крайният срок за участие е 14 април. Запишете се ТУК

До 16 май ще бъдат определени участниците, които ще се впуснат в приключенията на новия тв.формат.