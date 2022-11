„Никой не е разговарял с гражданите за строежа на Националната детска болница". Това заяви в ефира на bTV Radio Драгомир Гелев от гражданското сдружение „Инициативен комитет Горна Баня“. Той посочи, че не е виждал нито в медиите, нито в социалните мрежи проект или скица на проекта.

Теренът за построяването на Националната детска болница бе обявен преди дни от Министерството на здравеопазването. Мястото се намира зад Болницата по ортопедия в Горна баня. То е достатъчно голямо, добре озеленено и е разположено на няколко минути от метростанцията на Околовръстния път. Към бъдещата сграда се предвижда да има и хотел за родители, подземен и наземен паркинг.

„Министерството на здравеопазването да информира гражданите кои са били другите предвидени терени за строеж и да се види защо те са били по-лоши", призова Гелев. "Витае усещането, че това място е предпоследно", посочи той.

„Ако това е финалната локация, важно е Околовръстният път да бъде приключен. Южната дъга не е уширена. Това е скъп проект, но е крайно време София да има завършен ринг", поясни Гелев.

Снимка: БГНЕС

По отношение на банята в Горна баня той констатира, че 5 години почти нищо не се е случило откакто държавата прехвърли стопанисването на зданието на Столичната община. „Нямам надежди за баня с отворени врати. Надявам се да бъде стабилна и да не се срути – хубав външен вид, хубав парк около нея...", посочи представителят на гражданското сдружение.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Драгомир Гелев от „Инициативен комитет Горна Баня“, разположено в звуковия файл: