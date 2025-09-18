Никол Николова-Nikol представя новата си песен, озаглавена "Не мога с теб". 17-годишното момиче, което спечели сърцата на телевизионната аудитория с участието си в "Помниш ли текста" по bTV, вече върви уверено в развитието си като автор на текст и музика и пленява слуха.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Никол Николова-Nikol:

Творчески екип на песента:

Продуцент: Драгомир Драганов

Музика:Никол Николова

Текст: Никол Николова

Аранжимент: Dexter

rec | mix | master: Dexter

Видео: @studio.wolfpack