Никол Николова-Nikol представя новата си песен, озаглавена "Не мога с теб". 17-годишното момиче, което спечели сърцата на телевизионната аудитория с участието си в "Помниш ли текста" по bTV, вече върви уверено в развитието си като автор на текст и музика и пленява слуха.
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Никол Николова-Nikol:
Творчески екип на песента:
Продуцент: Драгомир Драганов
Музика:Никол Николова
Текст: Никол Николова
Аранжимент: Dexter
rec | mix | master: Dexter
Видео: @studio.wolfpack