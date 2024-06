В песента „Plot Twist" Никола Константинов описва емоциите от несподелената любов, и преминаването през етапите й от романтичност до пълно отчуждение. Натурална и неподправена емоция свързана със спомени, изживяни от всеки попадал в подобни взаимоотношения. „Plot Twist" е по музика на Никола Константинов и Ангел Проданов, текст на Ангел и мастеринг на Панчо Карамански (Dj Pancho).



Дебютният му сингъл се нарича "Струва си" по музика и аранжиментът на Светлин Къслев и текст на София Фердинандова. Втората му самостоятелна песен носи заглавието "Изгубен".

Славата на Никола Константинов е на певец с ангелски глас, защото притежава уникалния за мъж тенор алтино. Заради редкия музикален диапазон журито на четвъртия сезон на "Гласът на България" става на крака и дълго го аплодира.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Никола Константинов, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

На 6 и 8 юни Никола Константинов ще пее в Немския пролетен фестивал в „Градската градина“ пред Народния театър в София. На 14 юни ще участва в откриването на грандиозната изложба на българския зограф Диян Костов в Националната базилика на Светото сърце в Брюксел, която ще продължи до 18 август 2024г.