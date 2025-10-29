„Всяка една опаковка, пластмасова бутилка, всяка картонена кутия, всяка хартия, която не се рециклира, всеки биоотпадък, който може да се компостира, а това не се случи, реално погледнато цената я плащаме всички ние. И не само хората от София, а хората от цяла България. Тъй като такса смет – единствената цел да се събере е да могат да бъдат правилно обработени, извозени и депонирани впоследствие отпадъците. А опаковките и нещата, които отиват за рециклиране, те не са отпадъци. Така че има огромен смисъл да се рециклира и събира разделно, и компостира, и всичко останало. Статистиката е показателна – само за хартията говорим за над 200 хиляди тона. За да могат слушателите да си ги представят, това са 200 хиляди камиона, наредени един до друг с по един тон. Това е огромно количество. И това е само хартията. По различни данни и оценки, опаковките като дял от общия отпадък на всяко едно домакинство и не само на домакинствата, и на бизнеса, са 50 до 60 процента. 50 до 60 процента от отпадъците, които изхвърляме, са опаковки и те реално не са отпадъци, те са ресурс, който може да бъде рециклиран и използван отново. Всички ние, потребителите, плащаме през цената на продуктите, които купуваме, различни видове еко такси на така наречените оползотворяващи опаковки организации. Те имат единствената функция и цел да съберат определени дялове, колкото могат повече опаковки, и да ги преработят. Когато не събираме разделно, ние какво правим – ние плащаме втори път цената за това, което вече сме платили.“. Това каза пред bTV Radio Никола Рахнев, създател на Гората.бг, за рецциклирането и проблема с отпадъците.

За закупените камиони за извозване на отпадъци с помощта на дарения, Никола Рахнев разказа:

„Събрахме над 350 000 лева от дарители на Гората.бг, които със своите дарения 2500 човека показаха, че искат да бъдат част от решението, а не част от проблема и сякаш показаха, че искат справедливост. Те не искат да стават заложници на политически, икономически, картелни игри, на хора с прякори и други неща, които се опитват да умножат цената на извозване на отпадъци по 2, по 3, по 4, достигайки 500 лева на тон. За да си представят слушателите, един човек с един микробус спокойно може да превозва по 2 тона на ден, това биха били хиляда лева. По 25 работни дни, това са 25 000 лева на месец. Аз мисля, че всеки е готов да напусне работа и да работи това. А когато имаш големи камиони и други неща, е още по-ефективно и мащабът е друг. Аз мисля, че Столична община зае много правилна позиция и хората ги подкрепиха да искаме разумни и нормални цени. Със събраните средства ние закупихме 2 камиона, които предоставихме безвъзмездно за ползване, докато кризата приключи, на Столична община. Те извозват всеки един от тях по 12 тона отпадъци на едно зареждане. Те правят обикновено 2 до 3 зареждания на ден. Тоест те спестяват по 25 хиляди лева пари на данъкоплатци, на възрастни хора от Люлин, на младо семейство от Красно село, да речем. И за да надградим това, което направихме, предстои мащабна кампания. Първите 500 компостери пристигнаха. Те ще бъдат хиляда, 30% от отпадъците като тегло в едно домакинство могат да се компостират. Другото, което ще направим е – закупуваме 200 хиляди кошчета за домакинства, за да може всеки в къщи да му е още по-лесно да събира разделно.“

