Време е

за хляб и за сол

за отрудена, топла и честна ръка.

Призивът на новото време е в песните на групата Cool Den. Когато ти е трудно търсиш спасение,…

Не падай ниско долу, ти ела при мен.

Ще видиш добротата, огледай се.

… си видян и разбран, и ти е дадена подкрепа.

От няколко години Cool Den правят впечатление с необичайните си песни, с които не търсят лесен успех, в които не лъжат. Тези млади хора искат да бъдат:

сила за слабия,

вода за жадния,

магнита за счупения компас,

подслон при бурята,

пламък за този, обвит в тъма.

В това е осъществяването на човека. И това е тяхното удовлетворение. В песните им няма празнословие, на дошлото от сърцето „обичам те“ се дава плът:

Малките думи на малките хора

са всичко, което променя света,

правят го дом и трапеза

за гладния…

Песента „Време е“ открива третия албум на Cool Den „Фар и факла“. Бързите промени в музикалната основа са в динамиката на почти истерично ежедневие, в което се борим да останем човеци. И да променим света. Ежедневно затворени гишета, бездушни и безмълвни, с изчезнали някъде безбройни чиновници заплашват да те оставят без изход. „Главата ми прегаря!“ – изкрещяваш в „Тук не е информация“. Колко пъти сме били на ръба да се откажем, поставени в невъзможно положение? Отговорът е в градацията на въпросите от „Къде да се подпиша доброволно за разстрела?“ през „Как да се предпазя от деморализация?“ до решителните „Защо удавяме свободата в бюрокрация? Защо върлуват демони в тази демокрация?“ Битката е спечелена, когато осъзнаеш, че „полето е информация“, че всички частици трептят в наредена и от теб хармония, в която ги докосваш, за да усетиш как си тръгват. Това измива нечистотията, откъсва те от всичко, което те спира, освобождава те от всички прегради.

Основана от Никола Симеонов и Ивайло Петров преди пет години, Cool Den се открои със съдържателните си песни, в които предизвикателствата на ежедневието са решени през работата за доброто и в отношението към слушателя като към личност. „Няма „добри“ и „лоши“ хора. Можеш да кажеш, че всеки е просто човек. Понякога ситуациите са по-силни от него и вадят неща, които не е очаквал, че има в себе си. И въпреки това, под всичките була, има нещо изначално добро.“ – видял е зрънцето във всеки Никола Симеонов, когато разговарям с него по bTV Radio.

Видял е цялото.

Няма пролет без есен, няма сълзи без смях и радост…

„Песен за Хората“ продължава убедено да говори за човешкото като изява на Доброто:

Когато слънцето изгрее от запад,

когато падне като връх планината,

когато океанът пламне в огън,

тогава хората ще спрат да бъдат хора.

Човечността е в нас, предизвикателство е да отговаряме с нея на всичко, което животът ни поднесе. „Ориентирите в живота всеки намира сам по своя вътрешен компас от ценности. Те варират, но общото е стремежът към щастие и от там произхожда всичко, което правим. Стремежът към по-голям смисъл обаче не може да се види навсякъде. Някои хора са по-интелигентни от други в търсенето на щастието – разбрали са, че единственият начин да си истински щастлив, е да правиш нещо за другите.“ – превърнал е добротворчеството в смисъл на своя живот Никола Симеонов. Изразил идеята на висок глас, приобщава още хора към нея и виждаме света в неговата цялост, следователно – ще се погрижим за положителното му развитие:

Няма сън без пробуда,

няма вечна заблуда,

няма страшно,

има смисъл.

… Утвърждава „Песен за хората“. Създаването на групата, от чиято музика имаме нужда, е резултат на срещи по пътя, в които се разпознават и събират сродни души. „Срещнахме се с Ивайло Петров на „Витошка“. Аз свирех на шапка, свирихме заедно, допаднахме си като стил и звучене. Открихме се в социалните мрежи и започнахме по-редовно да свирим заедно на улицата. Пробвахме някой друг софийски бар. Лека-полека към нас се присъединиха и други музиканти.“ – разказва Никола Симеонов. Около двамата китаристи и вокалисти се обединяват и Васил Андреев – бас, и Теодор Чирпанлиев – барабани.

Cool Den имат вече три студийни албума, множество участия в страната. Те говорят зряло за болезнени проблеми, проявявайки разбиране към трудностите и изпитанията, през които минава всеки. Хващат ни за ръка, казват ни, че всичко ще бъде наред. Само събери сили и ще се справиш, уверяват те. „Казваме, че свирим песни за хората. Музиката и ритъмът са второстепенни. Сърцевината е мисълта, че всички произлизаме от едно място и зад различно оцветените ни очила стои едно и също осъзнаване. Затова и на диска написахме: „Този албум е ваш!“ Когато издадеш песните, те започват да живеят собствен живот и слушателят ги интерпретира по свой начин. От една страна вдъхновението се тренира, от друга – ако човек остане отворен към света и не позволи на себе си да позволи на света да му смачка чувствителността към заобикалящото го, тогава много лесно се ражда вдъхновението.“ – описа Никола Симеонов процеса, в който разбираш света, живееш осъзнато и обръщаш в тази посока погледа на другите.

Тези правилни отговори на големите въпроси са фундаментално ангажиращи и променят живота ти, придават му смисъл и го правят интензивен. Тогава се добавят новите предизвикателства – да победиш с мисъл алармата и най-сетне да си признаеш, че ще си събереш прането през 3033 г. и може би ще се наспиш, когато видиш говорещи дървета. Лишил се от всичко ненужно, което за обществото е норма, заживял с малкото материално и голямото духовно, „свободен се родих, доволен ще завърша и този стих“ – отново са ни направили добро Cool Den с „Животът (от нещата)“ и, за да не сме самотни, ни дава песента, за да полетим с нея „над нещата“.

Албум на прозренията, но и на самоиронията, а също и на лекотата и на шегата, във „Фар и факла“ Cool Den не подминават нито един проблем на съвремието с корени в омразата, както гласи „Прозрение“-то на Николаос Цитиридис. Нашият „Топъл свят“ е нажежен от безжалостното погубване на души и проливане на кръв. Но…

Фарът примигва и няма вечно зло,

приливът идва и няма вечно зло,

семето покълва и няма вечно зло,

денят в нощта покълва и няма вечно зло.

„Фар и факла“ е албум за механизма на Спасението и създава водачи към Светлината:

Къде си Орфей,

да укротиш звяр и природа,

да бъдеш диригент на народа

нова песен да запей.

„Покори глупостта и с доброто се гордей!“ – призовава „Орфей“ и рисува устроения да бъде приказен свят с кавала на Александър Михайлов в последната песен от албума.

„Фар и факла“ ще има своята концертна премиера на 8 юни от 20 ч. в Stroeja Open Air. Сцената с Cool Den ще споделят Александър Михайлов и други гост-участници – No More Many More. Това са само някои от многото съмишленици в създаването на албума. „Когато твориш, нищо не можеш да направиш сам. Всеки изпълнител винаги трябва да помни – нищо не се случва само с един човек или с една група от четири човека. Всичко зависи от приятелите, от хората, които ги подкрепят, от публиката им.“ – подчертава Никола Симеонов и изрежда имената на копродуцента Стоян Бозов (Creative Labs Studio), който също така пее и свири на китара и е звукорежисьорът на Cool Den, Искрена Димитрова – дизайнер на обложката на диска и на тениските, които днес ще се продават на концерта, координаторът Емил Енчев, видео операторът Димитър Димов. В албума участват още Мартин Лямов – гайда, Рада Илиева, Нона Терзиева и Кирил Алексиев a.k.a Kappa Irie – вокали, Николаос Цитиридис – монолог. Албумът е осъществен и с институционална подкрепа: с финансиране от Национален фонд „Култура“.

Интервю на Светослав Николов с Никола Симеонов:

Your browser does not support the audio element.

Целият албум е тук: