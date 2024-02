За трети път на 3 март ще се проведе Годишната предсезонна размяна на семена и фиданки. Тя ще се състои от 11.00 до 16.30 в Градина О'беля на бул. Панчо Владигеров в София /близо до метростанция "Обеля"/. Целта на събитието е хората да обменят семена, които да засеят през предстоящия сезон, както и да се завъртят тези семена, за да се запазят във времето.

Продължава инициативата за единна семенна банка. Целта е да се създаде база данни на семената, местата, както и на хората и организациите, където ще се съхраняват.

"Взаимодействаме с общините, но местните власти не са наясно какво биха могли да направят. През 2018 и 2019г. направихме картиране в София за подходящи места за градско земеделие с общински терени, които да се използват от хората за градини", заяви пред bTV Radio Николай Генов - председател на кооперация "Хранкооп София" и част от организационния екип на събитието. "Нашето земеделие е все по-зависимо от вноса на семена и храна. Това са хибриди след първата и втората година се разпадат и не са със същите качества, каквито са продадени от фирмите. За нас е важно да съхраним семената, но е хубаво е да бъде национална политика. Наблюдавахме, че министърът на земеделието лобира и сякаш има повече интерес да разрешат спорен европейски регламент за нови ГМО, генномодифицирани семена. Сякаш управляващите разчитат на неизвестни за бъдещето нови технологии, обещаващи големи добиви или невероятни качества на растенията. Това е зависимост от големи мултинационални компании, които ги създават и продават на нашите земеделци. Все по-малко се произвеждат български сортове, а се внасят семена от вън".

Според Генов, новата Държавна лаборатория за изследване на пестициди, открита днес на ГКПП "Капитан Андреево" е "крайно недостатъчна". "Дано да бъде на всички граници и да увеличи контрола на вносните продукти...В миналото имаше лаборатории на всеки общински пазар, които изследваха за нитрати и вещества, които не е добре да бъдат в плодовете и зеленчуците. Реално няма контрол -той е по документи или по сигнали", смята той.

На 3 март в рамките на форум за Градско земеделие всеки може да научи как се стартира градска градина, какви са пътеките и предизвикателствата, какви сътрудничества ще доведат до по-сериозна устойчивост. Ще има и лекции на интересни теми, свързани с устойчивото развитие, работилници за деца, както и традиционният мини фермерски пазар.

Съорганизатори на Годишната предсезонна размяна на семена и фиданки са сдружение Натуралистично, Зеленият отбор на България/ Свободен фестивал за размяна на семена, Градско градинарско царство и Хранкооп София.