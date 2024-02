Зачестиха сигналите за нерегламентирано изхвърляне на земни маси в столицата. Най-често те се случват в крайградски райони с пустеещи земи. „Причината е липсата на разтоварища", заяви в ефира на bTV Radio инж. Николай Кючуков, началник на отдел "Контрол на замърсяването от строителството" в Столичен инспекторат.

По думите му, тези депа са ситуирани в източната част на столицата, където е разположено общинското депо във Враждебна и две депа на частни фирми. Според Кючуков, това създава неудобство за строителните фирми от западната и южната част.

Екипите за Столичния инспекторат направиха проверки в район „Панчарево“, а през тази седмица ще продължат в районите „Витоша“, „ВЕЦ Симеоново и „Младост“. „Контролът е и планов, и по сигнали през цялата година", подчерта инж. Кючуков.За нарушение на шофьора се налага санкция от 300 до 1000лв., при второ - от 500 до 2000лв. Акт на юридическото лице, собственик на самосвала, се налага, ако водачът няма документ. Размерът на наказанието трябва да се заплати до 3 месеца.

„Основната грешка, която допускат фирмите-строители, е икономисване на устройство за измиване на ходовата част на камионите. Това допринася до излизане на мръсни гуми по уличната настилка, като калта става на прах, която дишаме", отбеляза инж. Кючуков. Това е причината за санкция за строителите на Метролиния 3. „От началото на 2024г. за една метростанция са издадени 5 акта на юридическото лице и 10 покани за още 10 акта", уточни той. „При събаряне на сгради не се оросява. Друго нарушение е димната прашна завеса около строежа. При довършителни работи, рязането на облицовъчни платна също води до запрашаване".

„Молим гражданите да станат свидетели при съставянето на акта, за да накажем нарушителите", призова експертът.

