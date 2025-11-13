„Социално силните“ е новият документален филм на режисьора Николай Василев. Филмът е своеобразно продължение на „Формулата на Тео“ и представя част от успешните ученици на учителя Теодосий Теодосиев. Премиерата на „Социално силните“ ще бъде на 18 ноември в кино „Люмиер“

„Тео има една знаменита фраза, която много ми хареса, но тя не успя да влезе в първия филм – „Смъртно опасно е да си прост“. И наистина нашата реалност, която обитаваме е наситена с смъртни опасности. И аз исках някак си да се опитам да потърся алтернатива. По принцип аз не съм много голям оптимист в живота си, но се опитвам във филмите да споделям малкото светлина, която човек носи априорно в душата си. Някак си ми се искаше да направя нещо, което е контратеза на цялата социална реалност. Заглавието „Социално силните“ може би звучи подвеждащо, но по-скоро искахме да провокира, защото представата за социално силния е за човек, който има власт и средства, които обикновено ги е придобил по нечестен начин, с измами, спекулации, с целия инструментариум, който виждаме в живота си – как се забогатява. Исках да покажа, че истинските социално силни хора не са тези, които изчерпват само ресурс, а тези, които връщат енергията, която в някакъв момент са взели. Учениците на Тео, това е един от уроците, който той ги учи – идеята е не само да имаш, не само да вземаш, той ги учи и да бъдат. И исках наистина да покажа едни други личности, алтернативни на всичко, в което живеем в момента и затова нарекохме филма социално силните. Едни хора, които са забогатели в живота си чрез учене, знание и много труд. Те наистина са богати, най-вече са богати на отговорност, защото те връщат тази енергия, която са взели от учителя си под някаква форма и създават условия за други хора, които имат дадености да развиват ума си, да им помагат.“, разказа в студиото на bTV Radio режисьорът Николай Василев.

„Ползвахме един такъв повод – обявена стипендия на ученици, които имаше опция да стажуват в едни лаборатории в Сан Диего при един от героите на филма – Теньо Попминчев и всъщност така закачихме филма за тяхното пътуване. Това е изключителна възможност за едни деца, които още са в училище, да отидат в лаборатория за световна наука, която се занимава с лазерна светлина и там да стажуват няколко месеца на пълна издръжка. Така че всъщност това е енергията, която се връща като отговорност. Когато направих първия филм за Тео – „Формулата на Тео“ и обикаляхме в цяла България и не само, много хора чувах да го обвиняват – добре де, хубаво, прави златни медалисти, създава школа, но някак си работи за изтичането на мозъци. Тогава аз много се дразнех и не реагирах, защото няма как да докажа на хората, че не е вярна тази теза. Първо това е теза, която е според мен от миналия век, защото в настоящия момент, където се създава глобален човек с глобално мислене, няма как нещо да изтича, защото може само да се прелива и трансформира от едно място на друго. Виждаме как ковид освободи дори офисите, така че човек може да работи където си иска и да бъде във връзка с точно обратния край на света. И така се случва с тези учени, те работят в Америка повечето от тях, защото там има възможност и енергия чисто финансова, за да могат да реализират откритията си. Иначе другото е просто евтин национализъм, който се тупа по гърдите, че стои в България и има риск да мухляса.“, казва още режисьорът.

„Под 1 процент от човечеството движи нещата напред. Защо повече българи да не са част от този 1 процент“, казва във филма д-р Павлин Савов, който е един от златните медалисти на школата по физика. През 2008 той става най-младият доктор по астрофизика в САЩ, работил е и със Стивън Хокинг, но след това се ориентира към финансовото инженерство и днес е вицепрезидент на една от големите банки на Уолстрийт. Павлин Савов е работил със Стивън Хокинг.

„Във филма заснехме един епизод, в който той ни показа много ценно видео, в което той се среща с него и му задава въпроси на една публична дискусия.“, казва Николай Василев.

Герои във филма са и инж. д-р. Петко Динев, учен и предприемач. Неговата компания създава камерите за мегаракетата на НАСА за полета до Луната – най-мащабният проект на НАСА за последните 50 години, доц. Иван Бъчваров (преподавател във Физическия факултет на СУ), Александър Проданов и Маргулан Исмолдаев - двама от младите, които тепърва ще се развиват в науката. Във филма участва и самият Тео.

