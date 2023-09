Осмият сезон на „Шоуто на Николаос Цитиридис“ започва в петък, 8 септември, от 22.00ч по bTV. Акцент в него ще бъде играта „Двойка или не“, която ще има нов регламент. Двама участници ще бъдат разположени в легло под завивките. Те трябва да излъжат дали са двойка или не, докато водещият заедно с популярна личност им задават провокативни въпроси. В първия епизод на шоуто разследващият гост ще бъде Наталия Кобилкина. Накрая, ще стане ясно дали участниците действително са двойка или не.

„Това ще бъде най-смешната част от предаването“, заяви Николаос Цитиридис в ефира на bTV Radio. „Играта започна по скайп в Ковид вариант После го направихме и със странна хореография“, припомни той.

Първият официален гост в „Шоуто на Николаос Цитиридис“ ще бъде шахматистката Нургюл Салимова. „Ще я видите в различна светлина и съм убеден, че ще я харесат още повече“, подчерта водещият.

Николаос Цитиридис продължава със своите участия извън телевизията. Той ще бъде гост в спектакъла „Червеният стол“, където работи с певеца и актьор Петър Антонов. През септември ще има премиера във Франкфурт /23 септември/, Мюнхен /24 септември/ и в София /26 септември/. В петък и събота Цитиридис ще забавлява публиката и със стенд-ъп комедийните си изяви в столичния Comedy club.

На 16 септември 2023г. Николаос Цитиридис ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“. „Вие помагате на себе си. Това ви прави по-усмихнати и по-щастливи хора. Така и хората около вас ще бъдат още по-усмихнати и весели. На всичко отгоре, ще бъде и чисто. Какво по-хубаво от това да се смееш и да се усмихваш на едно чисто място, където няма боклуци? Боже, това е мечтата!“, смята той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Николаос Цитиридис, разположено в звуковия файл: