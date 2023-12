За новия четвърти по ред албум на групата „No More Many More“ и култовата песен с ефектно видео „Остани човек“, в студиото на bTV Radio днес гостуваха Методи Кръстев – вокал и автор на всички текстове и на почти цялата музика на бандата и Радослав Гергов - вокали и перкусии.

Групата отбеляза 10 години от създаването си. Четвъртият им албум съдържа 10 парчета и носи името на една от песните – „Един от тях“, която музикантите определят като една от най-силните в него. За друга от песните – „Остани човек“, за това, какво им предстои в следващите месеци, за посланията в албума – цялото интервю с Методи Кръстев и Радослав Гергов можете да чуете на звуковия файл.

Видеото към песента "Остани човек" можете да гледате тук: