Фотографът Илиан Илиев е носител на 7 международни награди, известни като кулинарните „Оскари“ – за кулинарна книга и фотография. От години живее в Кеймбридж и снима в своето студио там. Преподава в Кулинарната академия, както и в мастър класове по света. Направил е повече от 20 самостоятелни фотоизложби в различни държави. Започва своята кариера като новинарски фотограф, отразявал е войната в Косово, но този период е зад гърба му. Вече 30 години е отдаден на кулинарната фотография. Днес в ефира на bTV Radio Илиан Илиев представи новата си книга „Вкусно в Северозапада“.

„Роден съм в Монтана и както казваме в България, кръвта вода не става. Първите 10 години живях в Монтана, след това се преместихме в София. После започнах да обикалям по света и последните 20 години съм в Англия. Винаги ме е държало вързан като с ластик към моя край – Северозападна България, въпреки че някои се шегуват, че е северозападнал район. Мога ли да поканя вашите слушатели, на 26 ноември се представя книгата в Монтана. Идете, вижте – китен град, паркове, пълни с деца, затова и аз реших, че трябва да дам нещо на този град“, разказва Илиан Илиев.

Рецептите в книгата са традиционни и автентични, и повечето от тях са събирани от самия фотограф. Поканил и местни хора, както и професионални готвачи.

„Идеята на книгата е всичко да е традиционно, макар че един от шефовете –Влади Тодоров има една бяла риба сулка със сол и картофено пюре, там има трюфел, трюфелът не е от Северозапада, но рецептите са натурално събрани, това, която ядем и сме яли като малки там“, казва още Илиан Илиев.

„За да направиш красива снимка, трябва да имаш нещо красиво за снимане, след това да усетиш светлината, тя е най-основното нещо. Аз снимам с натурална светлина“, посочва фотографът. „Трябва да имаш отношение към храната, не е само снимане, готвене и правене на дизайн“, казва още той.

„Много странни храни съм снимал, в предишната ми книга за Сейшелите имаше един готвач от Йордания, който направи мариновани филета от риба тон, които отгоре са гарнирани с чеснов сметанов сладолед, признавам си – не дадох на никой да опита, толкова вкусна комбинация! И изглеждаше прекрасно!“, припомня още авторът.

Цялото интервю на Илиан Илиев пред водещата Надежда Василева можете да чуете в звуковия файл.