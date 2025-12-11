Хроматична хармоника ще звучи в зала "България" на 11 декември от 19.00ч. Изпълнението ще бъде на виртуозния испански музикант Антонио Серано, който ще бъде солист на Софийската филхармония под палката на Вилиана Вълчева. В програмата ще прозвучат Мануел де Файя – „Тривърхата шапка“, първа и втора сюити (аранж. Антонио Серано) и Антонин Дворжак – Симфония №6. Припомняме, че през декември всички концерти на Софийската филхармония могат да се закупят с 30% отстъпка.

Билети: На касата на зала „България" и в Ивентим.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Антонио Серано /дублаж: Светослав Николов/:

Антонио Серано е сред най-големите изпълнители на хармоника. Особено важен е приносът му към испанската музика с въвеждането на този инструмент във фламенкото; той е в състава на легендарната формация на Пако де Лусия между 2004 и 2014. Интересът на Серано към най-широк и различен репертоар води до оригинални негови проекти, свързани с джаза, класиката, барока, тангото и поп музиката.

Антонио Серано е роден в Мадрид. Първоначално се занимава с музика и започва да свири на хармоника със своя баща, изучава пиано и цигулка в консерваториите в Аликанте и Мадрид и усъвършенства хармониката под ръководството на легендарния Лари Адлер в Лондон, който става негов ментор. На 13 години заедно с Адлер участва в концерт за ООН в Париж, а 18-годишен, през 1992 изпълнява Концерта за хармоника и оркестър оп. 46 от композитора Малкълм Арнолд в Белгия.

В соловата си кариера Серано си е сътрудничил със симфонични оркестри в Белгия, Кьолн, Хайделберг, Кил и Истанбул, като представя и оригинални концерти за хармоника от Рейналдо Вилалобос, Малкълм Арнолд, Ралф Воън Уилямс и др., както и аранжименти на произведения от Енеску, Гершуин, Римски-Корсаков. Сътрудничи си с големи имена – освен с Лари Адлер, с белгийския джаз музикант Тутс Тилеманс, тромпетиста Уинтън Марсалис, изтъкнатото сопрано Барбара Хендрикс и мн.др.

Изпълненията и записите му получават възторжени отзиви. En el Central (1999) и Armonitango (2007) са реализирани със специалното съдействие на Тутс Тилеманс. Harmonious (2012) е най-личното и автобиографично негово произведение, в което той експериментира с техническите възможности на хроматичната хармоника и това води до големия успех на първото му самостоятелно международно турне и го утвърждава като световен изпълнителски еталон за този инструмент.

През 2018 се обръща отново към класическата музика, записвайки албум с дуети за хармоника и пиано от испански и аржентински композитори (Мануел де Фая, Сарасате, Гранадос, Пиацола и Гуаставино), който е високо оценен от специализирани медии. През 2017 отдава специална почит на Тутс Тилеманс, поканен е на най-големите фестивали в Европа, Азия и Съединените щати и издава албума Tootsology. През 2020 той работи по адаптацията за хармоника и оркестър на Sombrero de Tres Picos (Тривърхата шапка) от Мануел де Фая. През същата година публикува книгата „Научете се да свирите на хармоника с Антонио Серано“. През февруари 2021 представя премиерно известния проект Бах и „Бах“ заедно с органиста на Националния симфоничен оркестър в Мадрид Даниел Оярсабал и контрабасиста Пабло Мартин Каминеро. През юли с.г. в Мадрид е премиерата на проекта му Classical, създаден върху известни мелодии от класическата музика и дръзките хармонии и синкопирани ритми на джаза. През 2024 излиза албумът му Портър & Гершуин на хармоника с Игнаси Тераза и Федерико Лечнер.

Получава престижни отличия: Втора награда като солист на Евровизия за млади музиканти за изпълнението му на Концерта за хармоника и оркестър от Малкълм Арнолд (1992); Награда от Музикалния колеж „Бъркли“ – „Майстори на средиземноморската музика“ в категория „Фламенко джаз“, за революционния му принос към стила (2014); „Латино грами“ за участието му в записа на албума Entre 20 aguas: A la música de Paco de Lucía (2015); Наградата „Бърни Брей“ за най-добър изпълнител на годината, присъдена от Испанското общество за опазване и развитие на хармониката (2020); Наградата от 26-ото издание на Международния джаз фестивал в Сан Хавиер през 2024 е знак за най-високо признание на неговия цялостен принос – за техническите му умения, задълбочените му теоретични познания и майсторството, с което работи в различни музикални стилове и жанрове.

Антонио Серано води курсове по музикална импровизация в редица европейски консерватории и по фламенко в Музикалния колеж в Бъркли. Преподава и в Университета в Хартум (Судан). Член е на журита и води майсторски класове в повечето конкурси за хармоника, провеждани по целия свят.