Нов български университет и bTV Radio Group дават началото на второто издание на конкурса за нова песен „New University Talent“. Инициативата има за цел да насърчи създаването на авторски песни на български език от автори и изпълнители на възраст между 15 и 30 години.

Крайният срок за записване на участници в конкурса е 31 март 2025 г. , а музикантите трябва да попълнят форма за Регистрация за участие и заявка - Конкурс за нова песен "New University Talent" - Нов български университет.

„New University Talent“ популяризира младите таланти, като създава първите им видеоклипове и професионални звукозаписи. Голямата награда за победителя във второто издание на конкурса включва професионален аудиозапис в Радио-телевизионния център на Нов български университет и създаване на музикален видеоклип. Финалистите ще имат възможност да се представят пред широка публика чрез галаконцерт, да бъдат включени в ефирните и дигитални канали на радиостанциите N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock, както и да участват в музикални събития и концерти. Освен това песента-победител ще получи пълен дигитален мениджмънт от музикална компания Muze Music, които са партньор на проекта.

Условията за участие в конкурса изискват песните да са на български език и да не са излъчвани в радио или телевизионен ефир, да не са публикувани в онлайн платформи и да не са създадени от изкуствен интелект. Няма ограничения за стил/жанр на композицията, а песните могат да бъдат заявявани и чрез демозапис.

Професионално жури, съставено от утвърдени артисти от българската музикална сцена, представители на Нов български университет и bTV Radio Group, ще определи наградите в конкурса, а публиката ще има възможността да гласува за свой фаворит.





Чрез конкурса „New University Talent" Нов български университет отваря вратите на модерно оборудваните студиа на Радио-телевизионния си център, за да подкрепи младите изпълнители, композитори, текстописци, аранжори, създаващи оригинален музикален продукт. Популяризиране на младите таланти и насърчаването на музикалното образование са в основата на партньорството между Нов български университет и bTV Radio Group, които от години работят в подкрепа на бъдещите артисти, както и за представянето на разнообразна високостойностна музика и качествено информационно съдържание.

Победител в първото издание на конкурса „New University Talent“ стана 29-годишният музикант от София Ангел Проданов – Ачо с песен „Ехо“, а гласовете на публиката отидоха при Гергана Кочкова и песента „Съдба“.

Подробности за конкурса можете да намерите на https://talent.nbu.bg/bg/za-konkursa

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Евелина Андреева - директор "Стратегическо развитие и маркетинг" в НБУ, разположено в звуковия файл: