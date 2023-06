"Имаме нов сигнал за бедстващи щъркели в Маджерито, Старозагорско". Това заяви пред bTV Radio д-р Руско Петров- оперативен управител на Спасителния център за диви животни – Стара Загора. "Предприехме дейност, с която Община Стара Загора изпратиха вишка, взехме малките щъркелчета. Едното, по-малкото от тях, е окълвано, а другото вероятно има фрактура. Касае се за бой в гнездото с външен натрапник", сподели той.

"Имаме 17 отстреляни бели щъркели, което е най-лошото, което може да се случи в България. Доста често имаме и отравяния, след като те се хранят с мишки и полевки от разораните ниви, които се обработват с пестициди", коментира д-р Петров. Той призовава при животни в беда да се сигнализира на органите- спасителни центрове или РИОСВ.

Припомняме, че поройните дъждове от последните дни остави две малки щъркелчета без гнездо в самоковското село Драгушиново. Рожбите на обичаните бели птици с дълги червени клюнове Драго и Драга са настанени в Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора. Най-известната двойка щъркели можеше да бъде наблюдавана на живо от камерите на Българското дружество за защита на птиците.

В късния следобед на 17 юни бе получен сигнал, че камерата от гнездото в Драгушиново е спряла излъчването на сигнал. По-късно кметът на село Драгушиново е информирал Българското дружество за защита на птиците, че гнездото на Драго и Драга е паднало.

"Наложи се едното щъркелче да бъде евтаназирано. Мъчим се да спасим другото щъркелче. Състоянието му е колебливо и още не го вкарваме в операционния блок", коментира д-р Петров.

