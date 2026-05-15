Градската инициатива 100 Стола открива новата си локация: до високия индустриален комин в двора между УАСГ и Биологическия факултет, в близост до сградата на БНР. Това централно, колоритно, забравено пространство бележи началото на летния сезон с фестивал на 15-17 май.

Преди фестивала доброволци разчистиха трупани с години отпадъци. Този уикенд студенти по архитектура от УАСГ ще проведат работилница за развитието на мястото като част от културния живот на столицата. Посетителите на фестивала могат да споделят идеи с тях.

Организаторите от Колективът подготвят 3 дни с музика, изкуство, дискусии и уъркшопи. Цялата програма е безплатна и с отворен достъп. На място ще има мобилни барове и стрийт фууд. Добре дошли са деца и домашни любимци.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с арх. Гергана Иванова от екипа на гражданската инициатива "Колективът" и Ростислав Иванов от студент от УАСГ, специалност "Архитектура"

Събитието отваря в 16 часа в петък, а в 17 започва сет на диджеите Night Vision и Factor. От 20:30 ще свири групата The Coockies - фънк и блус точно под Комина.

В събота и неделя фестивалът ще продължава от 12 на обяд до 23 часа. От 14 ч в събота посетителите могат да се включат в беседа “Изкуството на гражданската инициатива” - за това как, защо и от кого през последните 20 години се зараждат опити за по-добра градска среда. От 14:30 до 17 часа участници от всички възрасти могат да изработват къщички за птици.

И през трите дни на място могат да се видят впечатляващи изложби. “Къщите и хората: Архитектурни истории от българските села” включва фотографии и аудио разкази за автентични селски къщи и техните пазители и обитатели от няколко поколения.

Сифонофора е изящна инсталация, ръчно изработена от ковано желязо, която черпи вдъхновение за формата си от микроскопични подводни организми и свети в отговор на движенията на зрителите. Тя е създадена от Студио Таш 2025 г. за фестивала Реките на София. Посетителите могат да видят още една уникална светлинна инсталация - Code.Clay.Light, направена от непрекъсната нишка 3D принтирана глина.

В програмата има и изненади, които може да откриете на място - дегустации на българско вино, обучения за това как по-добре да комуникираме с кучетата и още много.

След фестивала мястото ще остане отворено през лятото, като ще се провеждат ежеседмични събития. Програмата може да се следи на страницата на 100 Стола. Нови събития ще се добавят в течение на целия сезон.

Фестивалът и лятната програма са начало на дългосрочно обновяване на пространството край Комина. С помощта на доброволци и студенти от УАСГ то ще бъде поетапно ремонтирано от Колективът, за да може да се ползва от всички жители на София.

Инициативата 100 Стола доби популярност с предишната си локация на ул. “Будапеща” 1, на тиха поляна на хълм близо до Жълтите павета. Три лета мястото беше любимо за хиляди столичани, които прекарваха летните си вечери там с кинопрожекции, театър, независима музика, представяния на книги, уроци по танци, събития за деца. След като локацията затвори заради опасното конструктивно състояние на сграда в близост, дворът зад УАСГ - на също така централна, уединена локация с уникална атмосфера - обещава да разкрие още едно различно лице на стара София.

100 Стола - Комина се провежда в партньорство с Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Студентския съвет на УАСГ, и е част от Лятната програма на Културния календар на Столична община.