“Спомен за любов” е най-новата песен на поп певицата Цвети Радойчева съвместно с хитовия DJ Rossko. Парчето се характеризира с модерно, клубно звучене и въздействащи ориенталски мотиви,които в съчетание с кристалния глас на Цвети,ни кара щом го слушаме, да потъваме в състояние на Нирвана. Музиката е на DJ Rossko и Крум Георгиев, създател на един от най- големите хитове на Миро “Губя контрол”, а текста е дело на талантливата Катя Маринова, която чрез красивия вокал на Цвети, разказва за една силна любовна история, която вече е в миналото, но спомена за нея е още жив.

Видеото е по идея на режисьорката Радина Миленчева, а оператор е Добромир Николов.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Цвети Радойчева, разположено в звуковия файл:

Историята се разиграва на каменни кариери, а след това в градска среда. Цвети Радойчева и модела Йоан Бекирски влизат в ролите на момиче и момче, които си говорят без думи, само с очи и потъват в спомените,които са преживяли заедно. Душите им непрестанно се търсят,но така и не се намират и любовта им остава изгарящ спомен.

Стилист на видеото е самата Цвети Радойчева,която определено разпалва страстите със 4-те сексапилни визии, които представя от Вероника Цветанова. Атрактивния й грим е творение на гримьорката Симона Недева, а за прическата й се погрижи коафьора Лазар Бозуков.

Очакваме “Спомен за любов” да стане фаворит за лятото на всички меломани и да завладее клубовете през горещите месеци.