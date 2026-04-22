Amusing You е най-новият сингъл на българската поп рок група Innerglow и с него Тодор Ковачев, Петър Желев и Матей Христосков показват нов аспект от своето звучене.

Съставът продължава да експериментира и да надгражда своята авторска музика с разнообразни стилови влияния и този път отново представя нещо по-различно.

Amusing You стартира по блусарски, нежен и мелодичен начин, за да се развие неочаквано и да завърши с тежък китарен риф и взрив от емоция.

Песента получи страхотни реакции от публиката, когато беше представена на миналите два концерта на групата още преди официалната премиера.

Впоследствие Innerglow довършиха записа на Amusing You и заснеха видеоклип, реализиран от Иван Иванов - който още веднъж създава концепцията и застава зад камерата в клип на Innerglow.

Видеото събира на едно място някои от най-верните слушатели на бандата през годините, за да пресъздаде енергията, която носят изпълненията на Amusing You на живо.

Чуйте повече от интервюто на Цветелина Симеонова-Stormy с музикантите от Innerglow:

За Innerglow 2026 година започна с достигане до финала в българския конкурс за Евровизия.

След като привлече значителна нова аудитория, групата продължи творческия си път с Amusing You - още един сингъл, даващ индикации за възможните стилови посоки в предстоящия втори студиен албум.

Момчетата вече се готвят и за поредица от концерти и фестивали през пролетта и лятото.

На 22 април предстои следващото шоу на Innerglow на софийската клубна сцена - концертът ще бъде в "Строежа", където ще бъде отпразнувана премиерата на Amusing You.

Начало на вечерта ще даде групата на BOIL (Боил Каранейчев) с тяхната авторска рок музика, а специален гост на събитието ще бъде и певицата Mirain.

За Innerglow предстои и концерт във Варна на 9 май, а основен акцент в предстоящата фестивална програма ще бъде участието на Hills of Rock в Пловдив.

Innerglow са в програмата на сцената „На тъмно“ в първия ден на Hills of Rock - 24 юли.