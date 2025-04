Смелост, свобода и енергия – тези думи с лекота могат да се превърнат във визитка на Прея. През последната година Прея си даде малко време извън прожекторите, участва като автор в написването на няколко големи хита, омъжи се за най-доброто момче сред музикантите – басистът Евден Димитров, и реши да се завърне с проект, който не просто се слуша, а се преживява. Озаглавен „MÓMA", той излиза с официално музикално видео.

Песента е резултат от една сесия на Прея с румънския музикален продуцент Алекс Паркър в студиата на „Вирджиния Рекърдс", а музикалната компания с радост застава до певицата в този проект.

„MÓMA" е женският глас, който отказва да бъде дефиниран от обществото и наложените от него норми. В текста, Прея рисува с думи духа на съвременната жена.

„Тя не се опитва да бъде нещо, което не е. Тя е себе си, с всички свои аспекти – от нежността до огнената сила, от мистерията до решителността."

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Прея, разположено в звуковия файл:

Видеоклипът към „MÓMA", с режисьор Жоро Пеев, е визуален празник от смели артистични визии, динамични сцени и естетика, които разкриват жената като непредвидима стихия.