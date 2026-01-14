На 17 и 18 януари 2026 г. в емблематичния хотел „София Балкан Палас“ ще се проведе осемнадесетото издание на най-престижното сватбено изложение в България – Sofia Wedding Expo. Организатори на събитието са фирма „Експолайн“ и списание „Сватба“.

Тазгодишното издание ще има още по-ясно изразен концептуален характер. В изложението ще участват водещи производители в сферата на текстила, булчинските рокли и аксесоарите, които ще представят нови колекции и актуални тенденции в сватбената мода.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с организатора на Sofia Wedding Expo Анета Пени:

Сред новостите тази година са и иновативни решения в сватбената фотография – фото будки, фото огледала, телефони за запис на пожелания и други нестандартни формати за по-вълнуващо сватбено изживяване. Sofia Wedding Expo 2026 ще представи още диджеи, водещи на сватбени ритуали, музикални изпълнители, гримьори и коафьори, както и подвижен бар на колела, който ще допринесе за празничната атмосфера.

Изложението ще бъде отворено за посетители от 11:00 до 18:00 ч., като в рамките на два дни бъдещите младоженци ще имат възможността лично да се срещнат с утвърдени професионалисти, да се запознаят с най-новите тенденции в сватбената мода и организация, както и да планират своя специален ден с помощта на експерти.

Входът за изложението ще бъде с покани от списание „Сватба“, както и след онлайн регистрация на сайта: www.sofiaweddingexpo.com. Посетители без покана или регистрация ще могат да влязат с билет на място на стойност 2 евро. Всички посетители ще имат възможността да участват в томбола с множество награди.