„Пулсът на танца“ е първият български филм, който разказва за живота на хората, посветили се на спортните танци. Той тръгва по кината от 9 февруари и се разпространява от bTV Studios. Филм с кауза, който цели да провокира интереса към този спорт и да разкрие какво означава да познаваш тялото си и да имаш контрол над него.

Режисьор е Георги Костов, който е и съсценарист, заедно с актьора Георг Киряков. Самият Георг от 5-годишен се занимава със спортни танци и повече от 15 години се занимава професионално с тях. Като дете и юноша участва в много национални и международни състезания и печели куп награди, като представител на школа по спортни танци от родния си Бургас. Той е и в главната роля във филма.

В „Пулса на танца“ участват още и Башар Рахал, Ники Илиев, Ивайло Захариев, Райна Караянева, Любомир Ковачев, Стан Яневски, Сара Драгулева. Оператор е Емил Топузов, музиката е на Билал Билалов.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с актьора в главната роля и съпродуцента Георг Киряков, режисьора Георги Костов и актьора Ники Илиев, разположено в звуковия файл:

Историята във филма се завърта около 10-годишната Мартина (в ролята влиза Мартина Кондаклиева, неколкократен републикански шампион) , която е състезателка по спортни танци, а амбициозната ѝ майка, бивша танцьорка, прави и невъзможното, за да я превърне в шампион на България. Трънливият път към победата отвежда момичето при Виктор – ексцентричен млад треньор, печелил вече шампионската титла, който преживява тежко раздялата с партньорката си. Двамата с Мартина успяват да си помогнат взаимно и да превъзмогнат проблемите. Всъщност и двамата влизат в киното с танц, но историята, която разказва филмът, е преди всичко за човешките взаимоотношения и за любовта, която можем да дадем на другия.

Филмът пpeнacя зрителите в cвeтa нa cпopтнитe тaнци - царството на бляcъĸа, ĸpacoтaта и възxищeниeтo. Ho ĸaĸтo вcичĸo дpyгo в чoвeшĸия cвят, в нeгo нe ca изĸлючeни и зaдĸyлиcнитe игpи. Жypитo нa cпopтнитe тaнци имa cвoитe тъмни тaйни, ĸъдeтo глacът нa пapитe щe oпpeдeли пoбeдитeля.

Продукцията на Медия Продакшънс 2000 е заснета с подкрепата на Община Бургас.

Разпространява bTV Studios.