Едно истинско приятелство, малко ревност, наука и мистериозен върколак дебнещ в гората очакват родните зрители с премиерата на филма „Случаят Тесла”. Малките зрители най-после ще имат възможността да гледат съвременен български детски игрален филм, поднесен с много приключения и поуки от режисьора Андрей Хадживасилев. Вече е достъпен нов филмов трейлър, разкриващ повече за сюжета и отношенията на главните герои Тони и Рая.

На 18 март „Случаят Тесла” ще има ексклузивна прожекция на 27-ия София Филм Фест, която ще открие специалната филмова програма „СФФ – Деца”, чийто селекционер е режисьорът Андрей Хадживасилев.

„Случаят Тесла” и Андрей Хадживасилев участваха в програмата и срещите на българския щанд на ИА НФЦ в европейския филмов пазар към Фестивала Берлинале, а също и в годишната среща на ECFA – Европейската асоциация на детския филм. В Берлин „Случаят Тесла” получи 4 нови фестивални селекции, като през следващите месеци филмът ще гостува на:

26-о издание на FIFEM – Монреал, Канада

10-о издание на SIFFCY – Ню Делхи, Индия

63-то издание на ZLIN – Злин, Чехия

8-о издание на KINOLUB – Полша

18-о издание на BIKY – Пусан, Южна Корея

11-о издание на MICE – Испания и Куба

„Случаят Тесла“ спечели наградата на публиката за най-добър филм в конкурсната програма на 40-ото юбилейно издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“.

Във филма участват: Мартин Паунов, Поли Иванова, Борис Минков, Деан Стойков, Йоан Стойков, Рая Георгиева, Фани Узунова, Неда Спасова, Мартин Гяуров, Любен Чаталов и Николай Върбанов. Сценарият е дело на Виктория Пенкова и Пламена Велковски, оператор е Божидар Симеонов, композитор – Георги Стрезов, а продуценти – Пламен Йорданов и Андрей Хадживасилев. Продукцията е реализирана с подкрепата на Националния филмов център, Столична Община, Природен парк „Витоша" и др.

Филмът тръгва в кината в цяла България от 31 март 2023 г.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Андрей Хадживасилев и Поли Иванова в звуковия файл:

И още детски филми в рамките на 27-ия София филм фест:

Технологичният прогрес на нашето съвремие и трудностите в общуването между младежите са част от основните теми в чудесния датски филм „Брат ми, роботът“ (трейлър) на режисьора Фредерик Норгард. Независимо от привидно решените проблеми в едно утопично бъдеще с ликвидирана климатична криза и роботи-лични асистенти, училището си е все толкова досадно за тийнейджърите. Когато 12-годишната Алберте получава най-новия модел хуманоид като подарък за рождения си ден, тя изведнъж се превръща в център на вниманието на съучениците си. Друг е въпросът дали и как ще успеят момичето и роботът да станат истински приятели?...

Още един от филмите, предназначени за младежка аудитория, се фокусира върху отношенията между хората и за начина, по който децата възприемат света на възрастните. Разбойничката Ела е главна героиня в „Мини Златан и чичо Дарлинг“ на режисьора Кристиян Ло, копродукция между Швеция, Норвегия и Нидерландия. Тя е влюбена във футбола и се разбира чудесно със своя чичо Томи. Но изведнъж при чичото се появява Стив, неговото ново гадже. И тогава изобретателната Ела доказва какво значи истинска ревност, но дали скроените номера не застрашават приятелството с любимия ѝ чичо?!

Когато става дума за „трудни деца“, на преден план излиза образът на рошав 9-10-годишен пакостник – а в случая с „Бел и Себастиан: Ново поколение“ до малкия немирник тича и едно разкошно голямо бяло куче. Френският филм на режисьора Пиер Коре разказва за ваканционното „заточение“ на Себастиан в планината, където трябва да помага в стопанството на баба си и леля си. Именно там той среща новата си приятелка Бел, заради която се впуска в борба с несправедливото отношение към кучето, а тя го научава как умело да направлява стадо овце и двамата заедно прекарват едно щуро лято в игри и приключения.

Анимационният бисер в програмата „СФФ деца“ на 27-ия София Филм Фест е великолепният разказ „Титина“ – за едно легендарно куче и неговия стопанин Умберто Нобиле, инженер на дирижабли от миналия век. Рисуваната история на норвежката режисьорка Кайса Нес, копродукция между Норвегия и Белгия, е вдъхновена от реалните събития от преди век – прочутият изследовател Роалд Амундсен се свързва с Нобиле и му поръчва дирижабъл, с който да покори Северния полюс. Италианският любител на приключения взима със себе си Титина и се присъединява към експедицията, запътила се към едно от най-интригуващите, неизследвани кътчета на Земята. Походът е успешен, а тази авантюра е пресъздадена през погледа на знаменитото куче Титина.