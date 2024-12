Новият филм на Ники Илиев "Без крила" тръгва по кината от Никулден. Историята разказва живота на Михаил Христов (параолимпийски Световен шампион по дълъг скок) от момента, в който губи двете си ръце при инцидент с електрически ток и решението, което взима да се занимава професионално със спорт. Героят минава през катарзиса да започне нов живот без ръце.

Филмът проследява личната борба на Михаил както на психологическо ниво, така и на физическо. Това как той се адаптира към ситуацията и как търси своето призвание, като започва с това, че решава да се занимава професионално със спорт.

Минава през редица трудности, както на спортния терен, така и в личните му отношения с родителите му, треньорът му, момичето, в което се влюбва и най-вече с това, че не може да приеме това, което му се е случило. И стига до това, че става шампион на дълъг скок, изобретател на нов вид протези и мотивационен говорител.

Режисьор Ники Илев

Продуцент Башар Рахал

Сценарист Ники Илиев

По идея на Башар Рахал

Изпълнителен продуцент Ралица Огнянова

Асоцииран продуцент Георг Киряков

Оператор Симеон Кермекчиев

Монтаж Любомир Илиев

Визуални ефекти и цветни корекции Радослав Укалски

Композитор Иван Тишев

С участието на Наум Шопов, Леарт Докле, Иван Иванов, Стафани Обадяру, Параскева Джукелова, Башар Рахал

Официална премиера: 4 декември 2024, София

Разпространение в киносалони в България: 6 декември 2024

Разпространява: bTV Studios