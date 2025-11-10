"Киномания" открива 39-тото си издание с български филм – на 13 ноември от 19:00 ч. в зала 1 на НДК ще бъде представен „Made in EU” на Стефан Командарев. Българо-германско-чешката копродукция имаше своя дебют на кинофестивала във Венеция, където беше посрещната с дълги овации. „Made in EU” бе отличен с голямата награда за най-добър пълнометражен филм на последното издание на фестивала „Златна роза“, а Гергана Плетньова спечели наградата за най-добра женска роля. Билети за премиерната прожекция са достъпни тук.

„Made in EU” разказва за шивачка в малък град и нейния син. Шивачката Ива е обвинена, че е причината за избухване на пандемия в малкия град и се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Филмът е заснет в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем.

Във впечатляващия актьорски състав на „Made in EU” са Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

Вълнуващата история, която преплита семейната драма с дълбоки социални и хуманни послания, е фокусирана върху героинята Ива, шивачка в малък български град. Действието се развива през март 2020 г. и засяга редица теми – от междучовешките отношения до по-широката нужда от обединение в рамките, най-малкото, на Европа.

Снимка: Purple Rain

Актуалното онлайн издание Next Best Picture, известно с независимите си анализи и прогнози за кинонаградите в САЩ, нарече филма „ангажиращ и необходим“, а изпълнението на Гергана Плетньова е описано като „резервирано, но мощно присъствие, което стабилизира цялата емоционална вихрушка и оставя траен отпечатък“. Сценарият е на Симеон Венциславов и Стефан Командарев, като самият той споделя, че „няма по-добър сценарист от живота“.

"Доброто кино трябва да предизвиква морално безпокойство, да задава въпроси в съзнанието на зрителите, които да продължават да звучат няколко дни след това. Това е разликата с ентъртеймънт киното. Този тип кино е зрителско и едновременно по-дълбоко", заяви Командарев пред bTV Radio.

"Бях председател на стачния комитет на студентите от Медицинска академия. Самият 10 ноември разбрах какво се случва, чакайки трамвая на паметника на Патриарх Евтимий. Представяхме си по-пазарно, а не олигархично-пазарно общество, което е по-справедливо и по-социално. Не сме си представяли, че образование, здравеопазване и култура ще бъдат в това състояние, в което са днес", сподели своята равносметка кинорежисьорът. "Българското кино пострада от прехода, но направи много въпреки трудните условия. През 90-те години почти не се снимаха филми. Големите проблеми са, че има прекрасни проекти, но има огромна битка за реализацията им", допълни той.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Стефан Командарев, разположено в звуковия файл:

Световната премиера на “Made in EU” беше на Международния филмов фестивал във Венеция. След това лентата на Стефан Командарев спечели голямата награда за най-добър пълнометражен филм, наградата за най-добра женска роля за актрисата Гергана Плетньова и наградата на младежкото жури на 43-тия национален фестивал „Златна роза“ във Варна. Последваха премиери на Film Fest Hamburg (Германия), CinEast Festival (Люксембург) и МФФ Солун (Гърция).

На 13 ноември филмът ще открие Киномания в зала 1 на НДК, а веднага след това предстоят още два международни фестивала, където “Made in EU” е в състезателните програми – Arras Film Festival във Франция и Gijón International Film Festival в Испания. След това международно турне, от 21 ноември е и широкото разпространение в цяла България.

„Всички срещи с публиката по цял свят са нещо специално. До момента навсякъде филмът се приема много добре, предизвиква силни реакции и дискусии, темата се оказва близка до зрителите, независимо в коя държава живеят. За нас обаче, най-важната среща е тази с българската публика. Затова очаквам с нетърпение премиерата на 13 ноември в рамките на Киномания и разбира се след това от 21 ноември във всички кина в страната“, каза Стефан Командарев.

„Made in EU“ е българо-немско-чешка копродукция (Арго Филм, 42film и Negativ) и e реализиран с подкрепата на ИА "НФЦ", Българска национална телевизия, ZDF/ARTE, МДМ – Германия, Чешки филмов фонд, KIA България и TRT Турция.