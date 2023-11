„"Новият Павароти" е чудесен комплимент, но никога не бих опитал, дори да се доближа до нивото на певеца". Така тенорът Фреди де Томазо коментира определението, което световната критика отправя към него. Младият оперен певец ще дебютира на българска сцена на 18 ноември от 19.30ч. в зала „България" в концерта „Под звездите на Наполи". Събитието е част от първия музикален сезон „Съкровени гласове", който организира Соня Йончева със своята компания SY11 Events. Билети за рецитала на тенора можете да намерите в мрежата на EVENTIM.

Снимка: SY11

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Фреди де Томазо, озвучено от Павел Сотиров в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Фреди де Томазо ще пее под клавирния акомпанимент на френската пианистка Одри Сен-Жил, която често се появява на най-престижните световни сцени като Виенската държавна опера, Ковънт Гардън, Баварската щатсопер и операта на Лос Анджелис редом с Пласидо Доминго. "Ще посветим вечерта на неаполитански песни, някои от които вече съм изпълнявал на сцена и в звукозаписното студио, както и такива, които публиката ще чуе за пръв път", подчертава младият оперен изпълнител със световна кариера.

"Една от причините, поради които имам такъв афинитет към неаполитанските песни е, че когато учех пеене като по-млад, слушах множество записи на някои от най-великите тенори на миналото – Карузо, ди Стефано, и смятам, че научих много за това как се пее този стил музика. Ако погледнем текстовете на много от тези произведения, те рядко описват живота в Италия. Често разказват за това какво е да си имигрант в САЩ, за това как трябва да напуснеш държавата си заради войната. Аз съм наполовина британец и наполовина италианец и донякъде тези теми чувствам близки до себе си. Въпреки че никога не съм живял в Италия – роден съм и съм отгледан в Обединеното кралство – все пак ми харесва да пея тези творби с копнеж по Италия. Тази тема намира отклик у мен", сподели 29-годишния оперен изпълнител.

„Първата ми среща със Соня Йончева беше в Мюнхен на откриващия сезона концерт на Баварската държавна опера. Направихме чудесен гала концерт от арии и дуети от Пучини, Маскани, този тип романтичен репертоар. Тогава се сприятелихме. Само преди няколко седмици изпълнихме заедно „Мадам Бътерфлай“ на Пучини в Мюнхен. По-късно през сезона ще излезем заедно на сцената в Барселона в спектакъла "Адриана Лекуврьор" от Чилеа. Тя пее с огромна страст. Когато изпълнява герои като Мадам Бътерфлай, нейният артистизъм, наред с вокалното й майсторство, е невероятно. Соня Йончева притежава способност по много естествен начин да се превъплъти в образа. Много е вдъхновяващо и превръща партньорството на сцената с нея в истинско удоволствие. Като човек тя е фантастична. Много я харесвам и съм изключително щастлив, че сме приятели", разкрива Фреди де Томазо.

Снимка: Getty Images

Освен операта, другата страст на Фреди де Томазо е голфът. Неотдавна той изпълни прочутата ария на принц Калаф ‘Nessun dorma’ от операта "Турандот" на Пучини по време на престижното голф състезание Ryder Cup, когато отборът на Европа стъпи на игрището за пръв път. "Намирам, че при голфа е нужна дълбока концентрация, или поне при мен е така. Но знаете ли, забавно е, че изобщо не съм нервен, ако трябва да пея пред 2.000, 10.000 или 50.000 души – това не ме притеснява. Но ако само двама градинари ме гледат как играя голф, ставам изключително неспокоен. Така че това е талант, който трябва да пренеса от операта върху голфа", признава британско-италианският оперен певец.