Новите епизоди на любимата телевизионна игра за знание „Стани богат“ стартират в ефир на bTV от 17 февруари. Всяка делнична вечер от 18:00 часа емблематичният ѝ водещ Ники Кънчев ще посреща в студиото новите начетени, любознателни и готови да победят играта участници.

„Очаквам с голямо нетърпение новия сезон на „Стани богат“, а вълнението ми е наистина двойно, защото влизайки и в ролята на жокер („Попитай водещия“), отговорността ми е още по-голяма, за да съм в помощ на играчите“, споделя Ники Кънчев.

„Стани богат“ е телевизионен храм и се радвам, че пристъпваме лека-полека към 25-ата годишнина на предаването в България. Стартирахме на 12 май 2001 година и догодина по това време се надявам да завъртим четвърт век“, добавя с вълнение той.

И тази пролет интересните въпроси ще бъдат сърцето на легендарната игра, а сред осмелилите се да седнат на „горещия стол“ на богатството ще има повече хора, дошли да играят в подкрепа на различни каузи. Интелигентни, знаещи и мислещи участници от всякакви възрасти ще премерят сили с компютъра. Сред тях ще има и хора, специално дошли от чужбина, за да усетят неповторимата тръпка от играта, изживяване, което се случва само веднъж в живота.

Гледайте новия сезон на „Стани богат“ – от 17 февруари, всеки делник от 18:00 ч. по bTV!

Чуйте повече от интервюто на Лили Ангелова с Ники Кънчев, разположено в звуковия файл: