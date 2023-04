Над 2 млн.лв са приходите от туристическия данък в столичния бюджет за 2022г. Това заяви в ефира на bTV Radio новият директор на Общинско предприятие „Туризъм“ Людмил Пелов. Според него, София се посещава от повече чуждестранни туристи, които ползват 2 - 2,5 нощувки. Те заемат 60% от общия брой туристи в столицата.

Пелов коментира преодоляването на последиците от пандемията, които се отразиха върху всички браншове. Той коментира, че „вече са възстановени 80% от туристите, които са регистрирани през 2019г. Най-много посетители има от Израел, Италия, Испания, САЩ и др“. По думите му, София има по-голям ръст от курортите.

Според Пелов, продължават усилията по създаване на поклонническа карта с маршрути на територията на Столична община. Към момента действащите туристически продукти, създадени с участието на Столичната община, са карта STREET ART SOFIA, която включва 20 локации с графити на 16 художници; винена карта, карта на вековните дървета и на птиците.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Людмил Пелов, разположено в звуковия файл:

Людмил Пелов стана директор на Общинското предприятие "Туризъм" към Столична община, след като замени на поста напусналия дългогодишен шеф - Иво Маринов, който вече заема длъжността началник отдел "Външно - икономическа политика" в Министерството на икономиката и индустрията.

Людмил Пелов е роден през 1975 г. в София. Завършил е УНСС и колеж "Норт Уест Лондон“. Работил е като стейшън мениджър в България в международни авиокомпании. На Летище София е заемал длъжността директор на "Летищни и наземни услуги". От 2013 г. е бил началник на отдел "Управление на собствеността" към общинското дружество "Софийски имоти" ЕАД.