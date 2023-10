„Там където“ е пореден съвместен сингъл на Б.Т.Р. с участието на популярни имена от българската рок сцена. След успеха на „Не за мен“ с Кирил Маричков и Валди Тотев от „Щурците“ и „Вяра“ с „Ахат“, бандата представя „Там където“ с участието на Иван Лечев. Мастър Лечев, който е треньор в шоуто "Гласът на България" по bTV, свири на цигулка в новото парче, което бе представено премиерно в ефира на bTV Radio като музикален подарък по повод 12-тия рожден ден на медията.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с фронтмена на Б.Т.Р. Атанас Пенев и Иван Лечев, разположено в звуковия файл:

Автор на музиката и текста е Славчо Николов. Видеоклипът е заснет по негова идея и реализиран със съдействието на фондация „Звезди под звездите“ и община Тутракан.

Режисьор и оператор на клипа е Бисер Овчаров - Барни.

Видеоклипът илюстрира онези искрени моменти от приятелството, които не са подвластни на времето.

Снимките са реализирани в старото българско селище - с. Раювци и на Рибарската улица на гр. Тутракан. https://youtu.be/WOAO_dSYWvw

Освен с поредното 6-о парче в „Пъзел“-а с песента „Там където“, бандата ще зарадва феновете си и с много концерти.

Снимка: A.B.A.

На 13 октомври, в зала 1 на НДК е съвместният концерт на Б.Т.Р. със симфоничния оркестър на МДТ „Константин Кисимов“ Велико Търново, под диригентската палка на Георги Патриков, на който за първи път, почитателите на Б.Т.Р. ще чуят песните от 30 годишната история на групата в нови аранжименти, адаптирани за рок група и симфоничен оркестър.

Билетите за концерта бяха изкупени два месеца преди събитието. Момчетата благодариха с пост във ФБ страницата си на почитателите си и светкавично обявиха нова дата за самостоятелен концерт - 24 ноември, Sofia Live Club, който ще даде старт на предстоящото национално турне на бандата - „30 години Б.Т.Р.“.

Билети за концерта на 24 ноември- в мрежата на EVENTIM.