Как песента на Лили Иванова „Остани“ заживя нов живот в рок кавър на музикантската общност Глутницата и за видеоклипа към разказаха в ефира на bTV Radio режисьорът Павел Владимиров и барабанистът Панчо Панев.

„Песента е легендарна и такава песен, която носи някакъв заряд в себе си, беше хубаво да получи един достоен клип, за да може по този начин да достигне до по-голяма аудитория, клип, който няма да остарее и няма да се промени с времето. Сценария го написах още преди 2 години, като първоначално идеята беше друг човек да е режисьор, на мен това ми беше малко нали, с клип режисьорския дебют, въпреки че съм снимал доста други неща, скечове, корпоративни видеа, реклами, но идеята беше точно такава – да направим клип с история, с кулминация ,който ще остане и ще жегне хората. Дори ми се обадиха доста момичета, познати от миналото, от настоящето, това не съм го казвал досега, които са били жертва на домашно насилие, и казаха, че е доста автентично ,тръпки са ги побили. Нашият клип за съжаление не завършва с happy end, за хората, които са го гледали, но това не значи, не ние подкрепяме насилието. Напротив – насилието не само над жени, но и психическото насилие отричаме по всякакъв начин тези неща, но знаете, че те продължават да се случват в обществото. В моменти, в които моралът, чисто човешките ценности остават някак доста назад, заради начина, по който живеем и това консуматорско общество, и някак тези неща се приемат за нормални, а не би трябвало да е така. И се надявам с клипа да жегнем хората и да си зададат някои въпроси. Комплименти за изпълнението на Китодар Тодоров и Стефани Ивайло, които още от „Жълтия олеандър“ вървят много добре като двойка и не виждам кой друг би се справил така в тези роли. Хората замръзнаха на снимачната площадка и тръпки ги побиха, и по-младите актьори казаха, че изключително органично се е получила сцената. Надявам се да оставим следа с този клип“, разказа режисьорът Павел Владимиров.

„Тази песен за наше щастие е все още жива в спомените на част от членовете на нашата музикална общност и тъй като според нас съвсем незаслужено тази песен някак започна да губи своята популярност в началото на 80-те, защото тя е спечелила „Златният Орфей“ през далечната 1977 година. Ние решихме, че идеята на песента е толкова ценна, че си струва да положим усилия и да я върнем към живот в днешно време и така възникна идеята да я направим. Все още когато го гледам клипа, въпреки че присъствах на снимачната площадка, точно тази сцена в края – Остани, и мен продължават да ме побиват тръпки, когато гледам клипа, което за човек, който за стотици пъти го е правил и продължава да ми влияе по този начин означава, че връзката между музиката и посланието на текста, и на видеото е органична “, посочи Панчо Панев.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: