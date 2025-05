Vasco проектира, произвежда и продава мобилни устройства за превод, които ще счупят езиковите бариери пред Вас, където и да сте. Компанията е основана през 2008 г. от Мацей Горалски. Това, което го вдъхновява да създаде устройства за превод, са личните му преживявания по време на следването и пътуванията в чужбина. Мацей забеляза, че на пазара има търсене на модерни устройства, които могат да улеснят комуникацията между хора, които говорят различни езици.

Преводачи Vasco се използват от туристи, хора, работещи в чужбина, както и от компании и организации, обслужващи клиенти от различни националности (такива организации включват туристически обекти, офиси, както и медицински и униформени услуги). Благодарение на устройствата Vasco Translator хората могат да забравят за езиковите предизвикателства и да се съсредоточат върху почивката, пътуването и развитието на бизнеса си.

Днес Vasco един от лидерите на пазара за електронни преводачи. Компанията оперира в почти 20 държави на 4 континента и има близо 200 служители. Централният офис се намира в Краков, но компанията има местни представители в различни страни по света.

Целта на Vasco е да създава продукти, които помагат на хората да общуват без езикови бариери. Устройствата на компанията превеждат реч, текст, групови чатове и др. С преводач Vasco можете да говорите и разбирате над 90% от световното населението. Устройствата Vasco Translator завладяха пазара благодарение на своите интуитивни интерфейси, висококачествена услуга и безплатен доживотен интернет за преводи, който се предлага в близо 200 държави.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Адриян Панков - customer support specialist в компанията Vasco Translator:

Your browser does not support the audio element.

Последният модел Vasco Translator V4 е гласов преводач на 76 езика, преводач на текст: 90 езика, превод от снимки на 108 езика с 96% точност на преводите, със съвременен дизайн и много допълнителни функции. Vasco Translator E1 представлява слушалки за безпроблемни и естествени разговори с 50 налични езика, а Vasco Translator M3 е компактен джобен преводач. Тези устройства са създадени от екип от разработчици на софтуер, UX дизайнери и лингвисти, които се фокусират както върху висококачествени преводи, така и върху удобен за потребителя интерфейс. Освен това Vasco Translator са отличени с различни престижни награди.

Със средствата си Vasco иска да помогне на нуждаещите се. Компанията осигурява преводачи в подкрепа на дейностите на различни организации за подпомагане, като Minority Rights Group, Fundacja Ocalenie (Фондация за спасяване), Medycy na Granicy (Медици на границата) и Фондация Роналд Макдоналд. След началото на войната в Украйна Vasco осигурява 500 устройства за 120 институции - болници, центрове за грижи и неправителствени организации, подкрепящи бежанците в Полша, Румъния, Испания, Словакия и Португалия.

Vasco, заедно с Polish Medical Mission, основава спасителен екип за бързо реагиране, който се състои от лекари, медицински сестри и парамедици. Неговата цел е да предоставя бърза помощ в региони по света, засегнати от природни бедствия или хуманитарни кризи. PMM Спешен Екип ще бъде вторият в Полша и един от 30-те екипа в света, акредитирани от Световната здравна организация. Създателят и един от членовете на PMM Спешен екип е Мацей Горалски, главен изпълнителен директор на Vasco. мацей също участва активно в различни обучения, както и наблюдава развитието на екипа.

Повече информация ще откриете на сайта www.vasco-translator.bg