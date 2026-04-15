Все повече се говори, че децата трябва да могат да анализират информация, да различават истина от фалшиво и да използват AI за създаване на проекти Това означава фундаментална промяна: от запаметяване → към мислене от теория → към практика

Ако всяко дете има достъп до AI, има ли смисъл от традиционното учене наизуст? Какво означава „да мислиш критично“ в ерата на езиковите модели с ИИ? Как роботиката и проектите учат децата да проверяват информация, а не просто да я приемат? Отговорите ще научите от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.

Източник: https://btvradio.bg/intervuta/za-grada/akademija-robotika-proektno-baziranoto-obuchenie.html?campaignsrc=clipboard