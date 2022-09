„Не сме съгласни, че децата не четат. Имаме много млади семейства, които идват с децата си“, заяви в ефира на bTV Radio ръководителят на Детския център на Столична библиотека Борислава Борисова. „Има голям брой малчугани, които не могат да четат, а се впечатляват от оформлението и илюстрацията на книгите“, добави тя. 3000 деца са станали нови читатели от началото на 2022г., а заетите детски книги са над 84 000.

Детският център на Столична библиотека посреща септември с обновени пространства и поредица от безплатни събития. „Най-новата ни зала е за художествена литература за деца след 4-5 клас. Имаме обособени места с интересни за децата автори както български, така и чужди“, подчерта Борисова. По думите й, децата могат да открият и учебна литература до 8 клас, които да послужат за работа на място, или да посетят залата за научна литература за деца, пълна с енциклопедии и други издания.

Според Борислава Борисова, децата са добър посредник между новите технологии и конвенционалните книги. Те посещават кинолабораторията в Детския център, ползват очила с добавена реалност и си служат с 3D принтер. „Модерни сме и това не отстъпва на традиционната книга на хартия“, посочи още библиотечният специалист.

От 12 септември 2022г. започва поредицата за деца „Как изглеждат чувствата?“ има и конкурс за рисунка и есе по темата, както и втори конкурс за рисунка „Моята София“.

Чуйте интервюто на Георги Митов с ръководителя на Детския център на Столична библиотека Борислава Борисова, разположено в звуковия файл: