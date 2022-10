Продължава обновяването на спирки на градския транспорт в София чрез представяне на пейзажи и забележителности от различни държави. Това е част от инициативата “Изкуство за дипломация” (“Art4Diplomacy”), която се реализира с подкрепата на Столична община и дипломатически представителства в България, а патрон е кметът на София Йорданка Фандъкова.

„Това е един много хубав проект, който ни дава възможност да пренесем изкуството на улицата. В него получихме предложение да покажем снимка от Испания, която да бъде изобразена върху трамвайна спирка. Избрахме един значим обект от Билбао, който олицетворява промяната на един промишлен град в център на изкуството“, сподели в ефира на bTV Radio посланикът на Кралство Испания в България Н. Пр. Алехандро Поланко. Спирката на трамваи 20 и 22, разположена на бул. “Дондуков” в посока Халите при “Софийска опера и балет” вече показва един от забележителните обекти в Испания - прочутия музей за съвременно изкуство „Гугенхайм“ в северния град Билбао. Архитектурното бижу в Баската автономна област е построено по проект на архитекта Франк Гери и преобразява замърсения град в екосъобразно населено място и туристически магнит за ценители на изкуството.

София сама по себе си е прекрасен град с много атрактивни точки. Градската среда се развива непрекъснато, която навсякъде може да се направят подобрения. В този смисъл, всичко, свързано с разкрасяването на един град, ще подейства положително. Смятам, че трябва да се направят постъпки за това“, отбеляза испанският дипломат. Той даде примери с градове като Малага, Билбао, Коруня, които са положили усилия за подобряване качеството на живот. „Важен елемент от бъдещето е в интелигентните градове, които предполагат структурни промени. … В България изглежда, че има огромен интерес към този тип трансформация. Ако тази трамвайна спирка е първата стъпка в тази посока, значи е добре дошла“, подчерта посланик Поланко. Той заедно с Хайоне Серейхо, заместник ръководител на испанската дипломатическата мисия у нас направиха символично откриване на обновената визия на спирката в навечерието на утрешния Национален празник на Испания.

„На територията на нашия район вече има 7-8 спирки с обновени визии. Планираме обновяване и на стълбища с цитати от поетични произведения, мисли на писатели и др.“, коментира заместник- кметът на район "Оборище" г-н Арсени Вълчинов, който също взе участие в проявата с автора и реализатор на инициативата д-р Петя Илиева. „Целта ми е да направя София едно по-красиво място за живеене и докато гражданите изчакват градския транспорт да научат нещо полезно“, посочи художничката.

Обновяването на спирките на масовия градски транспорт чрез инициативата „Изкуство за дипломация” ще продължи и с откриване на тролейбусната спирка при СУ, посветена на най-малката държава в света - Суверенния Малтийски орден.