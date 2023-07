Стартира кампанията на Столична община и ОП Екоравновесие, относно ползите от кастрацията на домашните кучета, както и за задължителните им, по закон, регистрация и деклариране. Тя стартира в район “Нови Искър” и преминава под мотото "Строй се, преброй се!". Там е организиран рекламен павилион с образователни материали, обясняващи ползата от кастрация на домашните кучета. Информационните кампании са част от мерките, заложени в Плана за действие към Програмата на Столична община в изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.

"Популацията на безстопанствени кучета е намаляла 67,7 %". Това заяви в ефира на bTV Radio заместник-председателят на Постоянната комисия в СОС по опазане на околната среда, земеделието и горите Анна Стойкова. По думите й, от 2007г. до момента от над 11000 броят им сега е около 3500.

Общинският съветник съобщи, че кастрираните домашни кучета от началото на 2023 година са 840 , а през последните 5 години броят им е бил около 2000. „Процедурата е напълно безплатна и включва задължителната по закон регистрация, обезпаразитяване, поставяне на микрочип за проследяване и ваксина против бяс", коментира Стойкова. Чрез навременната кастрация Столична община цели да подпомогне стопаните в тази деликатна грижа като я осъществява професионално и при всички възможни удобства.

Инициативата продължава до 23 август в район "Нови Искър", а през есента ще се проведе и в районите "Кремиковци“ и "Слатина“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анна Стойкова - заместник-председател на Постоянната комисия в СОС по опазане на околната среда, земеделие и гори, член на комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, както и на Постоянната комисия за децата, младежда и спорта!