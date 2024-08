„Ще увеличим данъка със 150%. Той не засяга гражданите или бизнеса, а ще бъде заплащан като вид такса от туристите, които посещават града ни. Дори и с преоценяването, той остава символичен. Максимумът е 3 лева, който ще бъде плащан от 5-звездните хотели“, заяви в ефира на bTV Radio Пламена Терзирадева, общински съветник от ПП-ДБ-Спаси София и вносител на доклада в Столичния общински съвет. „Туристическият данък не е процент от нощувката, защото хотелиерите ще платят данък върху данъка“, уточни тя.

За сравнение в Атина и Солун туристическият данък е между 1,5 и 10 евро. В Белград е 2,65 лева за всички видове настаняване. В Букурещ е 2 % от стойността на нощувката.

Терзирадева каза още, че патентният данък за местата за краткосрочно настаняване в София ще бъде увеличен от 25 лева на 250 лева, като се връща на нивата преди пандемията.

От началото на 2024г. се отчита ръст на туристите с 12 % и увеличение на нощувките от 10 % в сравнение със същия период на 2023г. София е привлякла туристи от по-далечни дестинации като Австралия, Канада, Индия и Китай. Основният туристически поток към столицата е от Италия, Израел, Великобритания и САЩ и по-близките европейски страни.

"Ще има нов туристически информационен център на София във вид на трамвай до Централна минерална баня. В преговори сме с Летище София за откриването на такъв център“, разкри Терзирадева. Продължават да функционират центровете в подлеза на СУ и на метростанция Сердика, а центърът в Банкя е закрит.

Снимка: ОП Туризъм- София

По думите на общинския съветник, бизнесът изисква да има конкретна програма за насочване на средствата. Те ще се връщат в сектора. Приоритет е изграждането на туристическия бранд на София, тъй като в момента няма идентичност. Друг приоритет е София да се превърне в дестинация за събития, като конференции, конгреси, фестивали.

Предстои обществено обсъждане за увеличението на данъците и решение на заседание на СОС през ноември 2024г.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Пламена Терзирадева, общински съветник от ПП-ДБ-Спаси София и вносител на доклада в Столичния общински съвет: