Всички линии от нощния транспорт все още остават в движение. Това разкриха в ефира на bTV Radio Карлос Контрера от ВМРО и Стефан Спасов от ПП-ДБ/"Спаси София". "Решението все още не е публикувано. Когато това стане, има срок за обжалване по Закона за местно самоуправление и местна администрация. Ако се подаде жалба в този срок, спорът ще се решава в съда. От председателя на СОС зависи кога ще бъде публикувано решението и кога ще влезе в сила. Щом влезе в сила, тогава трябва да се спрат линии N3 и N4, а останалите две нощни линии ще преминат в режим на работа в петък и събота", подчерта Карлос Контрера.

"Няма да оставим София и софиянци без нощен градски транспорт. Нека всички бъдат спокойни! Ще намерим начин независимо дали тези четири линии или други четири да обслужват максимално много от гражданите на столицата. Това е единственият устойчив вариант София и софиянци да се придвижват през нощта. Не може най-уязвимите групи, които ни обслужват, да са принудени да ползват таксита. Трябва да има евтина и сигурна, предвидима алтернатива, какъвто именно е нощният градски транспорт. Той продължава да работи така, както и досега. Ако се наложи промяна, ще бъде комуникирано на всички", заяви Стефан Спасов.

Припомняме ви, че общинските съветници в София гласуваха премахването на две от линиите, а останалите две - да се движат само в петък и събота. За закриването им гласуваха ГЕРБ, БСП, ИТН и "Синя София", както и общински съветници без групи. От “Продължаваме промяната-Демократична България” (ПП-ДБ)/"Спаси София", "Възраждане" и Войслав Тодоров от групата на БСП се обявиха против. Сред изложените причини за спирането на движението на две от четирите линии на нощния транспорт в столицата са слаб интерес към услугата и преумора на водачите.

Снимка: bTV

Нощните автобуси в столицата стават все по-популярни и използвани и само за 6 месеца пътниците в тях са се увеличили три пъти, споделят защитниците. Справка показва, че всички европейски градове имат значително повече нощни линии в сравнение със София. Докато в българската столица се движат едва 4 линии, в Белград те са 29, в Букурещ 24, а в Прага – 26. В Бургас също има нощни автобуси, които се движат всеки ден.

Чуйте гледните точки в интервюто на Георги Митов с общинските съветници Карлос Контрера от ВМРО и Стефан Спасов от ПП-ДБ/"Спаси София", разположено в звуковия файл: