Неотдавна талантливата изпълнителка Цвети Радойчева събра куп приятели, колеги, артисти, светски личности и журналисти в столично заведение и направи шумна промоция на най-новата си авторска песен "Незабравима". "Тя е написана в стил кизомба", разкри пред bTV Radio певицата, която впечатлява с глас и визия.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Цвети Радойчева, разположено в звуковия файл:

Сред гостите на премиерата бяха Човекът глас- Краси Аврамов, Искрен Пецов, Борис Илиев, Владислав Славов, Красимир Недялков, актрисата Деси Моралес, поп фолк певицата Теодора, народните певици Бисера и Лидия, генерал Краси Занев, художничката Цветана Горанова, бизнес дамата Здравка Тотева, журналистките Нина Хамилтън, Анелия Попова, тв. мениджъра Николая Димитрова и др.

Снимка: Hi! Life

Вечерта стартира със "латино партизанина" Искрен Пецов, който приветства гостите и вдигна градуса на настроени със своя хит "Кайман". В музикалната вечер се включи и талантливият певец Борис Илиев и заедно с Цвети Радойчева изпълниха един от емблематичните български дуети "Огън от любов" за всички гости.

Кулминацията на вечерта беше представянето на "Незабравима" - най-новият сингъл на ангелогласната Цвети Радойчева, който за пореден път е по нейна музика. Певицата е съавтор на текста с Петър Москов, а аранжимента е на Александър Славчев. Впечатляващото видео,в което Цвети показва големи дози женственост,чар и сексапил, е дело на режисьорката Радина Миленчева и оператор Радослав Георгиев.

Гостите бяха изненадани и с емоционално, акустично изпълнение на песента "Незабравима", което певицата представи с музиканта Щерьон Пилидов, а актьорът Христо Мутафчиев, певицата Кристина Димитрова, дует Expose, Гери Дончева и Богдан Томов не успяха да присъстват на живо, но изпратиха специални видеа с топли пожелания към Цвети.

Огнената й и стилна визия предизвика истински интерес от естетите. За премиерата красавицата беше избрала червена, дизайнерска рокля с ресни и камъни на топ дизайнера Стоян Радичев.

Песента "Незабравима" ще бъде част от първия самостоятелен албум на певицата, който предстои да излезе тази година.