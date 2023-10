„Изключително важно е в този момент на хората да се даде един прозорец към живота, някаква доза надежда“, каза световноизвестният цигулар Огюстен Дюме пред bTV Radio във връзка с размирните събития в Израел. Той допълни: „В този аспект музиката може да помогне. Тя може да бъде откровение и за онези,които никога не са се интересували от музика.“

Музикантът ще свири тази вечер, 19 октомври, от 19.00ч в зала "България" с цигулката на прочутия Леонид Коган, която днес е застрахована за 15 млн. евро. Забележителният Дюме произлиза от семейство на музиканти. Първият му учител по музика е виртуозния цигулар Натан Мишлен, чийто концерт събужда интереса към музиката у Дюме.

В програмата на своя концерт със Софийската филхармония цигуларят е включил произведения от Моцарт, Равел, Сен-Санс и Менделсон. „Акцент ще бъде Първия цигулков концерт на Моцарт, който съм изпълнявал няколко пъти през годините“, разкрива музикантът. „Да отидеш на концерт за 2 часа означава да забравиш всичко лошо, което се случва по света, трудностите, през които преминава човечеството“, добави той.

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми с Огюстен Дюме, озвучено от Павел Сотиров и разположено в звуковия файл: