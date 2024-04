Филмът „Ваклуш“ на режисьора Николай Василев преди дни започна своето турне в Съединените щати, а първите прожекции бяха в Чикаго и Ню Йорк. Почти 2 месеца документалният филм ще бъде представян в още няколко града зад океана. Преди това „Ваклуш“, който разказва за духовния водач Ваклуш Толев, вече имаше над 100 прожекции в България и Европа. Днес режисьорът съобщи, че „Ваклуш“ е в полуфинала на Chicago Filmmaker Awards, както и че е номиниран в три категории за Наградите на българските филмови дейци “Васил Гендов“ 2024 – за най-добър режисьор, най-добър документален филм и най-добър композитор на документален филм.

„Този човек за мен олицетворява небето, ако има някакви небесни пратеници или хора, които бродят по звездите, той е моят символ.“., разказа в интервю за bTV Radio режисьорът Николай Василев, малко преди да замине за Съединените щати, за прожекциите на филма "Ваклуш".

„Аз очаквах да има интерес, тъй като самият Ваклуш, аз съм го снимал 20 години този филм и съм бил около него, и съм видял, че по принцип винаги е имало интерес към неговите лекции, където и да се е появявал. Тъй като той, след като спря да преподава в Пловдивския и Софийския университет история на религиите, беше непрекъснато в някакъв път и гостуваше на различни градове, където изнасяше лекции и имаше срещи с хора. Филмът се появи по случай неговата 100-годишнина миналата година. За съжаление той го гледа от едно друго място. И аз съм много щастлив, че успях след 20 години да го материализирам този филм, защото наистина беше свръх задача. Това са стотици часове, които аз събрах като архив, и през цялото време докато го монтирах си мислех, че във филма има много интересни неща, които със сигурност ще предизвикат интерес у хората, които търсят някаква автентична духовност. Не става въпрос за религии, не става въпрос за неща, които са философии или само наука. Ваклуш е човек, който е преживял своята духовност и е тръгнал да я формулира в някакви концепции, които нарича Път на мъдростта. Именно тази автентична енергия, която стои зад неговите идеи, тя е, която предизвиква интерес. И наистина аз бях почти на всички прожекции, които се случиха досега в България, а и в Европа и виждам радостта на хората, защото този филм е една антигравитация. Прекалено много сме вкарани в затвора на ежедневието, в затвора на оцеляването и наистина този филм, има хора, които го гледат по 3-4 пъти, защото имат нужда от духовна храна. Това не е религиозност, въпреки че говори за религии, той прави тяхната преценка от еволюционна гледна точка и как можем да се освободим от външната идея за Бог. Интересното при Ваклуш е, че той развива едни концепции, че Бог е вътре в нас, че той не е отвън, и че трябва време да се научим как да го събудим този Бог вътре в нас, като една от основните му тези е, че човек е Бог в развитие. Представяте ли си, ако ние осъзнаем, че вътре в себе си имаме свръх потенциал, който религиите наричан Бог и се научим да го събудим, какъв би бил светът на третото хилядолетие. Защото това, което за мен лично е Ваклуш, той е едно духовно явление на третото хилядолетие. Аз неуморно се срещам с хората и им разказвам за моите срещи с него. Сега в Америка, в меката на империализма е изключително интересен експеримент как ще бъдат срещите, защото в България има изключително много търсещи хора и филмът „Ваклуш“ се нареди на второ място като най-гледаният документален филм на десетилетието на Националния филмов център, което не е ласкателство, защото означава, че един филм за духовност може да се нареди дори до филм за политик. Филмът за политик е на първо място, но духовността го следва.“, посочи Николай Василев.

Непубликувани откъси от интервюта и фотографии на Ваклуш Толев са събрани в специален албум, който допълва документалния филм за духовния водач. Цялото интервю с Николай Василев можете да чуете на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.

Снимки на режисьора Николай Василев от представянето на филма в Съединените щати: