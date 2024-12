Именитият аржентински бандонеонист и композитор Омар Маса ще свири на 11 декември от 19:00 ч. в зала “България” по повод на Световния ден на тангото. В този специален концерт, организиран от Софийска филхармония и ансамбъл “Кварто” в сътрудничество с Dia del Tango Sofia, ще участват музикантите на прочутия Кварто Квартет и техни приятели. Концертът се осъществява под патронажа на Посолството на Република Аржентина в България

Програмата на концерта ще пренесе публиката в страстния свят на тангото с класически произведения на жанра, шедьоври на великия Астор Пиацола и авторски композиции на Омар Маса. Събитието е част от официалното честване на Световния ден на тангото в София, което тази година отбелязва своя 20-годишен юбилей, под патронажа на посланика на Република Аржентина в България.

Музикантите на QuArto, носители на многобройни престижни български и международни награди, вече 20 години печелят сърцата на публиката със своята музикална драматургия, изключителна емоционалност и необичаен подход. Техните изпълнения не само докосват сърцата на публиката, но и вдъхват нов живот на класическата музика, превръщайки концертите си в запомнящи се музикални спектакли. Ядрото на ансамбъла са музикантите Иван Пенчев (цигулка), Светлана Станчева (цигулка), Татяна Тодорова (виола) и Димитър Тенчев (виолончело), а към тях за концерта на 11 декември ще се присъединят Мартина Табакова (пиано) и Калина Андреева (контрабас).

Специален гост на QuArto ще бъде аржентинският бандонеонист Омар Маса. Маса е изпълнител и композитор на танго и танго нуево, който е носител на множество награди и чиито изяви са обявени от аржентинското Министерство на външните работи за "културно и артистично значими за Аржентина". Той е работил с някои от най-изтъкнатите световни изпълнители, сред които Пласидо Доминго, Йонас Кауфман, Даниел Хоуп, Пакито Д’Ривера и др., свирил е в прочути концертни зали като Концертгебау Амстердам, Театро Колон в Буенос Айрес, Берлинската филхармония, Линкълн център в Ню Йорк и др. а неговите изпълнения звучат и в записите на Deutsche Gramophone и Sony Music. Считан е за негласния наследник на великия Пиацола заради уникалната му способност, подобно на своя идол, да комбинира автентичния звук на тангото с елементи на съвременната класическа музика. Омар Маса е и единственият музикант на когото е било позволено да свири на бандонеона на Астор Пиацола след лична покана от семейството на Пиацола.

Поводът за концерта е Световния ден на тангото, който се празнува ежегодно на 11 декември – датата, на която са родени две от най-големите икони на танго музиката: легендарният певец Карлос Гардел и виртуозният цигулар Хулио Де Каро. В София честването на този ден започва преди 20 години и постепенно се превръща в значимо културно събитие, събирайки почитатели на тангото от страната и чужбина.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с аржентинския бандонеонист и композитор Омар Маса: