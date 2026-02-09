„Картината на домашното насилие над жени у нас е много тревожна. Само от началото на годината четири жени бяха убити от ръката на мъж. В последните пет години поне 20 жени са загубили живота си по този начин. Насилието има различни форми, не е само удар. То цели контрол и власт над живота на друг човек.“ – коментира Преслава Фентъм-Флечър, дирекор „Развитие“ във фондация „Будителките“. „Много е направено по отношение равнопоставеността на половете. Но продължават да битуват обществените нагласи, че жените могат да бъдат потискани.“ – предупреди тя. Заедно със Столична община фондацията реализира инициатива за запознаване със знаците на насилие. „Поне 30 % от пострадалите са млади хора от 18 год. до 20 год. Трябва да се обръща внимание какви са личните граници и какво трябва да разпознаваш отрано, за да не се окаже, че живееш в насилническа връзка. Самото тръгване след това е много трудно, затова превенцията е ключова.“ – посочи Преслава Фентъм-Флетчър. На 13 февруари ще се проведе онлайн разговор със столични ученици, в който освен нея ще участват Papi Hans, Деси Слава, Филип Буков, Георги Блажев, Павел Колев, Мишо Завинаги и Божидар Костадинов. Изложба на Моста на влюбените от 10 февруари ще разказва реални истории, които могат да овластят други жени и да им помогнат този акт да не се случи на тях. Информационната кампания ще обхване и превозни средства на градския транспорт.

Тя припомни, че насилието трябва да бъде документирано за последващ съдебен процес, при заплаха за живота да се звъни на 112, националната безплатна горещата линия за пострадали е с номер 0800 18676, като на нея с експерт може да се направи План за сигурност, при насилие над дете трябва да позвъним на 116 111, ресурси как да се справим и как да подкрепим пострадала от домашно насилие жена можем да открием на сайта на фондация „Будителките“. Като задача пред институциите тя посочи координационният механизъм между тях да се приложи. „Не искам хората да губят надежда. Все повече обществото разбира, че всеки има право на щастие и живот без насилие е изконно човешко право.“ – подчерта Преслава Фентъм-Флетчър.

И още за инициативата: на сайта на Столична община

Интервю на Светослав Николов: