На 11 юли от 21:00 ч. на площада пред катедралния храм "Свети Александър Невски" започва "Опера на площада" на Софийската опера и балет. Инициативата се реализира с подкрепата на Столичната община в рамките на Календара на културните събития и е под патронажа на кмета на Васил Терзиев.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с акад. Пламен Карталов- директор на Софийската опера и балет:



Your browser does not support the audio element.

На 11, 12 и 13 юли публиката ще може да види и чуе музикалната поема "Рилският пустинник" от отец Кирил Попов. Произведението е посветено на 1160 години от покръстването на българския народ. През 1937 г. българският общественик, писател и поет Тихомир Павлов (1880 – 1937) създава и издава последната си поетична творба "Рилският пустинник", според житието на всебългарския светец преподобни Йоан Рилски Чудотворец.

В продължение на три дни жителите и гостите на столицата ще имат възможност да се насладят на музикалната поема „Рилският пустинник“ на отец Кирил Попов. За първи път актьорът Добрин Досев, ще играе в оперния спектакъл:

Your browser does not support the audio element.

На 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 юли и на 1 и 2 август от 20:00 ч. зрителите ще се насладят на "Клетниците" – най-играният мюзикъл на всички времена. Легендарната сага по музика на Клод-Мишел Шьонберг, либрето и адаптация на Ален Бублил, пресъздава революционния устрем във Франция от времената на поредната трансформация в държавното управление на страната, описани в класиката на Виктор Юго.

За да пресъздадат затрогващата история на каторжника Жан Валжан, Козет, Гаврош, Тенардие и другите герои, режисьорът Пламен Карталов е избрал артистите Владимир Михайлов, Орлин Павлов, Весела Делчева, Пламен Димов-Гранджан, Вениамин Димитров, Георги Джанов, Георги Арсов, Весела Янева и др.

Мюзикълът "Клетниците" е на сцената по света над 30 години, с над 120 милиона зрителска аудитория в 52 страни и е изпят на 22 езика.

Фестивалът на площада ще завърши на 8 август от 21:00 ч. с грандиозно изпълнение на Симфония № 9 от Лудвиг ван Бетовен. Диригент ще бъде световнопризнатият маестро Даниел Орен, а във вокалните партии ще слушаме Джесика Прат, Виолета Радомирска, Грегъри Кунде и Александър Виноградов.

Изпълнението на последната симфония на Бетовен е посветено на 240 години от написването на „Ода на радостта“ от Фридрих Шилер.

На 11 юли започва и 6-ото издание на "Музи на водата", което се провежда на открита сцена на Панчаревското езеро. В дните на фестивала публиката ще може да види балета "Лебедово езеро", "Ромео и Жулиета", както и мюзикъла "Мамма миа".