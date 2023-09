„Абсолютна разруха и хаос"- така описа в ефира на bTV Radio ситуацията по Южното Черноморие Добромир Иванов от BTV. "Природата си взема своето, независимо какво правим", подчертава дългогодишният телевизионен оператор. По думите му, „постепенно хората се завръщат към нормалния начин на живот. Покъщината им е във вода и кал. Материалните щети са много, но няма да можем да върнем човешките животи".

Снимка: Аз, репортерът

Добромир Иванов е отличаван с множество награди за операторската си работа за филмите и репортажите си. Автор е и на фотографска изложба, наречена „Между другото“. Картината, на която става свидетел по българското крайбрежие след безпрецедентните наводнения и дъждове, са „плажовете, които не приличат плажове. Вместо щастилви хора да плуват в морето, там плуват коли, каравани... Целият залив е пълен с газови бутилки. Това е близко до екологична катастрофа".

Снимка: Аз, репортерът

Операторът Добромир Иванов е част от екипа на новата документална поредица „bTV разказва“, която започва излъчването си от 10 септември с автор Радиана Божикова. Предаването ще се излъчва всяка неделя от 16:00 до 16:30 часа по bTV и в него зрителите ще намерят палитра от оригинално съдържание с различни вълнуващи истории и личности.

Чуйте какво сподели Добромир Иванов от bTV пред Георги Митов от bTV Radio: